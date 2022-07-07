台針灸權威林昭庚、女科學家林麗瓊當選中研院院士

▲中研院新科院士、台大新穎材料原子級科學研究中心主任林麗瓊（圖右），與先生中研院原分所長陳貴賢（左）合影。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院今（7日）公布第33屆院士19位暨3位名譽院士，新院士包括國內針灸權威、中國醫大講座教授林昭庚，成為首名從中國醫大畢業的中研院院士，另台大新穎材料原子級科學研究中心主任林麗瓊，曾獲得台灣傑出女科學家獎，另一半為中研院原分所長陳貴賢，夫妻兩人協力，兼顧研究工作和家庭，成為今天的焦點之一。

為期4天的中央研究院院士會議今落幕，中研院也公布第33屆院士暨名譽院士，今年共選出19位院士及3位名譽院士，包括數理科學組5人、工程科學組5人、生命科學組6人、人文及社會科學組3人，但另有5人票過通過門檻但國籍尚待確認，將確認適法後才會公告並發給院士當選名單。

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▲中研院新科院士名單今天在院長廖俊智（左6）主持下出爐。（圖／記者許敏溶攝）

第33屆新科院士共19位當選，其中女院士僅4人，數理科學組院士林麗瓊就是其中之一，而林麗瓊為美國哈佛大學獲得應用物理學碩士博士，現為台大新穎材料原子級科學研究中心主任，曾獲得教育部學術獎、台灣真空學會會士、台灣傑出女科學家獎，其先生陳貴賢現為中研院原子與分子科學研究所所長。

台大表示，林麗瓊所帶領的尖端材料實驗室主要研究領域為半導體、光電與能源材料，探討以先進薄膜技術所合成低維度奈米材料的成長機制、微結構與各種物理及化學性質的關係，從而開發其應用潛能；同時也致力於開發新穎材料及建置綠色與環保製程。

林麗瓊接受媒體聯訪時指出，在美國念書時，聽到諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲的演講，最後毅然在1994年返台，她認為台灣科學研究環境不比美國差，鼓勵年輕人投入，只是在科研領域女性還是偏少，期盼能有更多女性投入，感受物理的樂趣。

林麗瓊的先生陳貴賢今天也出席記者會，林麗瓊說，要感謝她的先生，因為是他的鼓勵才決定返台，兩人也在研究上持續合作，偶爾也會吵架，但衝突是為了更了解彼此想法。



▲中研院新科院士、中國醫大講座教授林昭庚。（圖／記者許敏溶攝）

此外，目前生命科學組的現有院士，大部分為美國等先進國家培養的頂尖科學家，今年該組新科院士、中國醫大講座教授林昭庚，為本屆新科院士當中，少數土生土長的科學家，從中國醫藥大學大學部到碩博士班，均由國內教育栽培，也是從中國醫藥大學畢業的第一位的中研院院士。

林昭庚一直從事針灸實證醫學、針刺鎮痛及針刺安全深度等針灸相關研究，其編著書籍-《Experimental Acupuncturology》，由Nature 雜誌出版集團出版，為全世界目前唯一一本英文版實驗針灸學教科書，被譽為台灣針灸權威。