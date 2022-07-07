中研院新院士19人名單曝光　5人因國籍待確認未公布

記者許敏溶／台北報導

為期4天的中央研究院院士會議今（7日）落幕，中研院也公布第33屆院士暨名譽院士，今年共選出19位院士及3位名譽院士，包括數理科學組5人、工程科學組5人、生命科學組6人、人文及社會科學組3人，其中女院士4人，但另有5人票過通過門檻但國籍尚待確認，將確認適法後才會公告並發給院士當選名單。

▲中研院新院士名單今天公布。（圖／記者許敏溶攝）

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中研院指出，第33屆新科院士共19位當選。數理科學組：王建玲、王慕道、林麗瓊、陳騮、彭仁傑；工程科學組 ：安介南、吳詩聰、郭宗杰、陳自強、蘇玉本；生命科科學組：司徒惠康、吳慶明、林昭庚、林慧觀、施明哲、唐堂；人文及社會科學組：李怡庭、李豐楙、歐陽文津。

中央研究院院士會議本週一（4日）起一連在舉行四天，約有近200位國內、外院士以實體或線上與會，中研院在7月5、6日進行院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，今天進行綜合審查後，投票選出本院第33屆院士暨名譽院士。

中研院院士會議發言人伍焜玉指出，院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位之委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項，今天公布19位院士，全部都是本國籍。

不過，伍焜玉表示，還有5人票過通過門檻但國籍尚待確認，包括數理科學組1人、工程科學組2人、人文及社會科學組2人，據了解，這5人主要問題是出生地可能在中國大陸，後來轉往香港或其他地方，由於中研院不是國籍法最終認定單位，將由各組的召集人打電話給上述5人，提供相關資料，也會協助當事人釐清，，但若有需要將請主管機關認定，待確認適法後，才會公告病發給院士當選證書。

中研院目前有院士 265人，其中數理科學組 64人、工程科學組54人、生命科學組91人、人文及社會科學組 56人，另有13位名譽院士，在今天新增19人後，目前共有284名院士。