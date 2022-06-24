高雄「神秘拖板車」載4米巨大木箱！警察一路護送　千人瘋猜答案

▲高雄苓雅街頭出現一輛神秘拖板車，上頭裝載的巨大木箱和隨行員警，引起民眾側目。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄市苓雅區成功一路23日出現神秘的街頭景象，一輛拖板車載著巨大木箱，在市區內移動，但引人注目的是，周遭有多名員警隨行護送，疑似是貴重的機密物件，不禁讓人好奇裡頭到底裝了什麼，在網上掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「這貨櫃到底裝什麼呀？一路有憲警跟一台警車，還有2個騎歐兜邁的波麗士護送...」照片可見，一輛綠色拖板車載著約4公尺高的木箱，一旁還有警察騎車跟著。

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許多網友紛紛猜測，「半導體機台」、「快篩試劑」、「變形金剛」、「香菸」、「國家機密」、「要去美術館的殭屍，真貨到了」、「恐龍頭骨...而且不是鬼鬼祟祟的那一隻」，還有人留言「這個集裝箱在亞馬遜上面只賣79.9美金，聽起來不錯吧」、「好低的底盤啊，台灣路這麼爛一定很難開！」

照片曝光後，短短半天就有4500讚、1200多則留言。一名目擊者表示，這個貨櫃早上從高雄港69號碼頭出來時，約有4、5輛警車加一輛憲兵車在後頭押車。另一名女網友也附和，「我看到也是如此，只是憲兵當時在下一個路口停等紅燈」。

由於台積電已宣布要在楠梓設廠，許多人都猜測是價值上億的半導體機台，但不少人認為「上面又沒寫ASML」、「台積電的昂貴機器才不會用木箱裝」、「如果有動用到憲警，不是只有一般警察，那一定是中科院」、「有憲兵跟警察護送的通常十有八九是軍工物品」引發熱議。

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