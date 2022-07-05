科技要先安人心　唐鳳曝口罩實名制3.0點子來自長者

▲唐鳳（左）以「國家數位發展規劃」為題，在中研院院士會議上進行專題討論。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

疫情期間，政府推展口罩實名制，行政院政務委員唐鳳今（5日）在中研院指出，科技要從安心開始，當初推口罩實名制3.0時，原先規劃讓民眾到ATM轉帳然後在超商櫃台領取口罩，但長者害怕使用ATM會遇到詐騙或轉錯帳，所以後來改，所以後來改用健保卡到超商事務機同步進行預購、繳費，這也顯示使用數位新科技，要先找出讓民眾最安心的方式。

中央研究院院士會議昨（4日）起一連在舉行四天，約有近200位國內、外院士以實體或線上與會，今天在中研院院長廖俊智主持下，由政務委員、數位部籌備小組召集人唐鳳以「國家數位發展規劃」進行專題討論。

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而攸關台灣未來數位發展的數位發展部，預計最快7月掛牌，唐鳳指出，未來數位部施政方針共有三個部分，包括建構數位服務跨域協力典範，增進政府效能與韌性運作；完備數據公益生太制度及應用，拓展個人資料自主運用範疇；促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展，落實智慧國家願景，希望台灣透過以身作則作法，讓資料民主化變成常態。

而在進行專題討論時，不少院士提出問題，包括數位發展部未來發展，對假訊息或假新聞充斥問題，以及科技進展帶來影響。

▲唐鳳認為推動科技要先安人心。（圖／記者許敏溶攝）

唐鳳隨後也以自己經驗為例，指出推動科技要先安人心，唐鳳提到，當初疫情剛爆發，一開始民眾領口罩得到藥局排隊，後來政府希望讓全台超過一萬個據點的超商也能加入，一開始規劃民眾到ATM轉帳，然後在超商櫃台領取口罩，而他請年近90歲的奶奶協助測試，奶奶再請快快80歲的楊奶奶協助測試，最後發現不可行。

唐鳳說，楊奶奶很擔心使用ATM轉帳會遇到詐騙，或者一不小心把轉帳52元變成轉轉帳52萬元，所以最後決定改用健保卡到超商事務機同步進行預購、繳費，這也顯示推動任何新科技，要先找出讓民眾最安心的方式，而不是要學習新科技。

另有院士反應，疫情期間在網路或平台充斥不少假新聞或假訊息，唐鳳認為，長期方法是要建立心靈的抗體，例如民眾有基本的新聞學概念，假訊息就難以傳播，因為「碰到有抗體的人」，或面對疫情有公共衛生基本觀念，民眾勤洗手、戴口罩，病毒就難以擴散、不易傳播，這道理就跟預防假新聞、假訊息是一樣的。