客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

▲首都客運推出優惠搶客，搭車贈菠蘿麵包並免費遊長埤湖。（圖／首都客運提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部7月起祭5億元客運振興金，國道客運每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運每名旅客補助15到20元，客運業猛祭優惠搶客，首都客運今(7/7)宣布，7/15起連2個月逢週五特定時段將贈送北宜線旅客菠蘿麵包外，搭車還可免費遊長埤湖，住宿還可享150元折扣。

配合交通部國道客運振興方案，首都客運今宣布，自7/15日起9/16日止，每週五下午6時至7時30分，在市府轉運站提供搭乘北宜線每位乘車旅客1人1個菠蘿麵包享用。

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首都客運表示，「台北-宜蘭」路線2007年通車時，市府轉運站尚未落成，當時在捷運市府站3號出口外搭簡單帳篷就開始營運，旅客風吹、日曬、雨淋等車，非常辛苦。尤其是週五傍晚的尖峰時段，人潮更是一直蜿蜒排到貴婦百貨Bellavita，因此當年提供旅客1人1個菠蘿麵包。後來許多返鄉遊子覺得吃到首都的菠蘿麵包，就有提早回到家的感覺，讓旅客有了搭乘小確幸，紓緩旅客候車焦慮與不便。

▲首都客運推出優惠搶客，搭車贈菠蘿麵包。（圖／首都客運提供）

除免費菠蘿麵包外，首都客運也祭出多項振興方案，首都客運攜手飯店、遊憩園區推出第一波優惠，憑首都客運北宜國道客運票根或購票證明，即日起可免費進入宜蘭縣三星長埤湖景區精靈村可愛動物園區，價值200元，還可享園區內咖啡及各品項手搖飲買一送一。

▲首都客運推出優惠搶客，搭車免費遊長埤湖。（圖／首都客運提供）

另搭首都客運也可享天送埤火車站園區之三星館消費飲料不限品項8折優惠、旋轉木馬體驗半價優惠25元、云霄高柱體驗半價優惠100元、天送埤咖啡館私廚套餐8折優惠，天送埤火車站園區優惠方案每人限用一次。

首都客運表示，持北宜線票根，7/1到9/30還享有礁溪山泉飯店湯屋8折優惠；7/1到12/31享上將泛舟每人泛舟費用9折；即起到7/14到宜蘭力麗威斯汀酒店、山莊、明池山莊、棲蘭神木園區，憑票根住房每人抵現金150元，或用餐、泡湯、入園門票每人折抵50元。

▲首都客運推出優惠搶客，搭車可享棲蘭山莊等優惠。（圖／首都客運提供）

另外即起到8/31持票根到兆品酒店礁溪平日享住宿、泡湯、餐飲9折。即起到年底前往國立傳統藝術中心則有普通票8折等多項優惠。