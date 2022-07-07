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拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

▲▼立委集體貪瀆案，立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪汙治罪條例判處7年8個月，褫奪公權3年。（圖／翻攝陳超明臉書）

▲立委集體貪瀆案，立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪汙治罪條例判處7年8個月，褫奪公權3年。（圖／翻攝陳超明臉書）

記者蔡文淵／苗栗報導

立委集體貪瀆案，苗栗縣立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪污治罪條例判處7年8個月，褫奪公權3年，陳第一時間發表聲明，自認清白， 喊政治迫害；今天更拋出震撼彈，打算參選下屆縣長，陳接受電話訪表示：「文宣準備中，會很快對外公布。」

昨宣判後，陳超明第一時間在臉書發文說，天真的黑了！大道不行，無言不語！天良不見！司法淪為政治鬥爭、打擊異己的工具，司法已不被期待，台灣價值已不見。

他並發聲明指出，合法申報的政治獻金竟被認定是貪污所得！本案所有的政治獻金過程均依法申報、依法公開，庭訊中檢察官承認本案並無貪污對價的直接證據，一審法院竟可以判他有罪，實在讓人錯愕！

法律之前人人平等，就算是為民喉舌的國會議員，也只是一張嘴巴對抗龐大的公權力！隨後他也向支持者透露「準備參選，請有志+有識的好朋友，準備動員。服務苗栗30年，由有錢變沒錢，由苗栗民意，決定我清白，並非由政治司法決定」、「本無意參選，現不得已為之，由苗栗民意，判斷我的人格」

由於陳超明並未說明是要參選什麼，引發大家好奇，今天上午，記者聯繫陳求證。他表示，從昨天到現在，都在竹南家中休息沉澱，不見客。幾經思考，本身基層實力雄厚，「這個政府不怕立委，只怕地方首長」參選的念頭越加強烈，將以無黨籍投入下屆縣長的選舉，目前參選聲明稿、文宣已在準備中，會很快對外公布。

由於國民黨苗栗縣長提名作業，已導致中央、地方扞格，雖黨中央已提名前農田水利署苗栗管理處長謝福弘代表藍營參選，但同黨的苗栗縣議長鍾東錦仍堅持參選到底，已造成地方藍軍分裂；地方人士認為，若陳超明再參戰，地方藍營勢必分崩離析

▲▼陳超明一審判決後，賴群組發出參選聲明。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳超明一審判決後，賴群組發出參選聲明。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼立委集體貪瀆案，立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪汙治罪條例判處7年8個月，褫奪公權3年。（圖／翻攝陳超明臉書）

▲▼立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪汙治罪條例判處7年8個月，今天拋出參選苗栗縣長，「由苗栗民意，判斷我的人格」。（圖／翻攝陳超明臉書）

▲▼立委集體貪瀆案，立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪汙治罪條例判處7年8個月，褫奪公權3年。（圖／翻攝陳超明臉書）

▲▼立委集體貪瀆案，立委陳超明昨天遭台北地方法院依貪汙治罪條例判處7年8個月，褫奪公權3年。（圖／翻攝陳超明臉書）

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