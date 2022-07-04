晚上睡不著或睡睡醒醒？營養師推薦6類食物助眠

▲睡眠品質是影響身體健康的最大因素。（示意圖／取自免費圖庫）

生活中心／綜合報導

現在的人生活壓力大，導致晚上經常失眠，但若長期睡不好、睡不夠，恐怕會影響身體健康，除了養成規律運動習慣，營養師推薦了6類食物，有助於提升睡眠品質。

營養師余朱青近日在臉書發文表示，睡眠對健康真的很重要，長期睡眠不足或睡眠品質不好，會增加罹患高血壓、心血管病、糖尿病、憂鬱和肥胖的風險，也容易使人易怒煩躁，影響人際關係，平常如果也有想睡睡不著，或睡了一直醒的問題的民眾，她建議，可以吃一些幫助睡眠的天然食物。

▲營養師推薦幫助睡眠的食物。（圖／翻攝余朱青營養師臉書）

一、含鈣食物：乳製品、小魚乾、黑芝蔴等。鈣能強化神經系統，可以穩定情緒、放鬆肌肉和消除緊張感。

二、含鎂食物：堅果、南瓜、香蕉等。鎂有助調節神經細胞與肌肉收縮，也能安定情緒、提升血清褪黑激素，降低有壓力賀爾蒙之稱的皮質醇，進而提升睡眠品質。

三、含維生素B食物：全穀類、深綠色蔬菜等。維生素B群能維持神經系統穩定，有安定情緒的功能，除了可幫助睡眠，也可減少白天嗜睡與疲倦，還有消除煩躁與不安的功能。

四、含鉀食物：燕麥、奇異果、芭樂等。鉀能維護心跳規律跳動、及神經健康，還可增進睡眠品質，可以減少夜間起床次數。

五、GABA天然來源：發芽大米、發酵食品、大豆等。

六、含色胺酸食物：黃豆、優格、肉類等。

另外，營養師余朱青提到，睡不著滑著手機盯著鬧鍾到天亮的感覺很難受，記憶力會變差，而且整天都覺得精神不集中，除了一些礦物質之外，也可以攝取富含維生素B群及色胺酸以及含有GABA（γ-氨基丁酸）的食物，維生素B群能維持神經系統穩定，有安定情緒的功能，除了可幫助睡眠，也可減少白天嗜睡與疲倦，還有消除煩躁與不安的功能。

民眾除了飲食之外 ，也可以做點運動流流汗幫助睡眠，她建議像是容易造成脹氣的食物，包括咖啡因、黑巧克力、含酒精飲品、加工肉品、或高脂肪等食物，這些在睡前就要盡量避免食用，恐怕會影響睡眠。

最後，營養師余朱青表示，一覺好眠對身心健康有很大的影響，可以消除疲勞恢復體力。