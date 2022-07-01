小14歲老婆每天給他250元零用錢　人夫揭背後辛酸！竟湧萬人讚賢妻

▲人夫每天領250元零用錢。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者崔子柔／綜合報導

許多夫妻結婚後，會由其中一方負責管理家庭支出，一名人夫就表示，他把薪水全上繳給比他年輕14歲的老婆，每天領250元零用錢，和同事聊天才發現，他是同儕間拿最多零用錢的，讓他決定分享為何自己接受過著領零用錢的生活。文章吸引超過1萬人按讚，不少網友也認為原PO娶到一位賢妻。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他老婆18歲時就和他交往，當時他已和前妻離婚2年，身上沒有房也沒有錢，還欠了160多萬元，只好白天在碼頭做粗工，晚上在居酒屋兼職還債，想到錢不是自己花的，債卻由他來還，常常會情緒不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，他好幾次差點想不開，但老婆都能察覺到他的不對勁，也願意好好安撫他，讓他感動在心，而每次看老婆出門時什麼都不敢買、不敢點，都讓他相當難受，也曾提過分手讓她去過更好的日子，但老婆總說「這些都沒什麼」。

▲原PO發文。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO表示，他和老婆交往第三年的時候終於將債務還清，兩人也在同年結婚，而當初交往時，他因為沒錢無法達成許多情侶會做的小事，現在就把錢都交給老婆管，「算是給我老婆的補償吧」。

文章累積超過1萬人按讚，網友們則紛紛留言表示，「你現在的老婆，真的挺不錯的，要珍惜」、「這種老婆人間稀有，這年代好女人壞起來就會變有錢，會想吃結婚苦的太少了」、「以前就搞不懂那些人說零用錢才多少多少覺得很可憐，柴米油鹽的生活本來就是這樣」、「在你身上才有看到男人的責任」、「能一起吃苦的老婆要珍惜」、「遇到很好的女人，不要辜負她」。