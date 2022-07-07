快訊／首例本土BA.5攻入台灣！後續疫情發展　指揮中心14:00說明





▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/7）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨日公布國內首見Omicron變異株BA.5本土病例，2名個案曾赴機場接美國返台家人後確診，初步匡列1名接觸者檢測陰性，後續狀況預期記者會中說明。

本土BA.2為境外移入引起本普家庭群聚事件，根據指揮中心資料，事件起於6月19日一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6月23日出現發燒症狀，就醫採檢確診。

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由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6月24日出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6月29日擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，沒有喝水飲食或脫口罩，「可能是車窗緊閉通風比較差一點」。不過，指揮中心暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫措施，包括接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食也應保持充分通風。

羅一鈞解釋，車子若一直處於車窗緊閉狀態，即使有開冷氣，帶有病毒濃度的空氣沒有新鮮空氣中和，依然會在車內循環。不過，車窗要開幾公分，或者何時要開窗，並沒有客觀量測規定，只能靠主觀感受，像是坐在車裡覺得悶了，就可打開窗戶讓放新鮮空氣進來，到機場接機時也要打滿疫苗，並在後續確診時及時通知親友做後續自我健康監測。