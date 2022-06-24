獨／殉職機工長陽光模樣曝！曾代表參加龍舟賽　友悲憶優秀過往

▲S-70C殉職機工長劉尚鈞穿著西裝的帥氣模樣。（圖／友人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，機上4人輕重傷，37歲機工長劉尚鈞士官長全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，經全力搶救仍在昨日（23日）深夜11點01分宣告不治。這起憾事讓劉的友人相當不捨，回憶起他曾代表反潛航空大隊參加愛河龍舟賽，也曾參與去年國慶展演，隨著他陽光、熱血一面曝光，令人感嘆這場意外竟會帶走他的寶貴生命。

▲▼殉職機工長劉尚鈞陽光模樣曝！曾代表參加龍舟賽，奪下男子組第三名。（圖／友人提供）

這起不幸意外帶走劉尚鈞寶貴生命，他的離去令友人感到相當遺憾，並回憶起他曾在2019年代表反潛航空大隊參加高雄市愛河龍舟賽的模樣，從友人公開的照片中可見，劉尚鈞當時專注、奮力參與龍舟賽的陽光熱血身影，當時，還獲得公開男子組第三名。

▲殉職機工長劉尚鈞（左三）與在事故中也有全身2-3度以上燒燙傷的士官長郭冠廷（左二）曾一同參賽。（圖／友人提供）

而在這次意外中，全身2-3度以上燒燙傷的郭冠廷士官長也有一同參賽，顯見劉、郭2人的好交情。此外，友人也說，劉尚鈞在去年曾參與國慶展演任務，曝光當時在桃園龍潭大隊長慰勉的合照，感嘆可以參加國慶展演都是單位相當優秀的人員。

▲▼殉職機工長劉尚鈞陽光模樣曝，友人相當不捨。（圖／友人提供）

▲殉職機工長劉尚鈞（紅圈橘衣）陽光模樣曝，友人相當不捨。（圖／友人提供）

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，他全身二度、三度燒燙傷，送醫急救生命跡象仍不穩定，醫療團隊一度裝上葉克膜搶救。

軍醫局表示，劉尚鈞士官長燒燙傷面積達95％，全身只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

▲S-70C機工長劉尚鈞因重傷，家屬不忍他再受苦放棄急救，同袍列隊悲痛送行，輕喊回家了。（圖／民眾提供）

但劉尚鈞的傷勢太過嚴重，家屬不忍他再受折磨，23日傍晚同意放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。