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8月速食店開賣石斑魚漢堡！　陳吉仲試吃了：要做到所有品項最好吃

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會漁業署主辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚,萊爾富及東森購物等國內企業也以實際行動力挺國產水產品。（圖／記者李毓康攝）

▲陳吉仲表示，石斑魚在產地經過處理，消費者更有機會吃到。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

人氣速食店「麥當勞」今年3月開賣「金黃地瓜條」，當時幕後推手就是農委會主委陳吉仲，現在不少人想支持台灣石斑魚，陳吉仲今（6日）向媒體透露，8月會有石斑魚漢堡，要大家敬請期待。

今年4月陳吉仲接受節目專訪，主持人提到，陳吉仲推廣台灣農產品很賣力外，自己碰到麥當勞台灣的某一位老闆說，「農委會主委去找他，說要推廣台灣地瓜」。讓主持人表示，當麥當勞薯餅沒有賣了，麥當勞推出地瓜，就是陳吉仲的功勞。

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台灣石斑被大陸禁後，很多民眾其實有購買意願，無奈價格偏高，到底要到哪才能買平價？陳吉仲表示，不同消費者在不同偏好有不同選擇，比較期待透過石斑魚促銷取代較昂貴的進口鮭魚等，現在石斑魚在產地三清（清魚鱗、魚鰓和內臟），跟加工冷鏈處理後，可讓消費者吃到平常吃不到的機會，否則以前可能要在辦桌或大餐廳才能吃到，現在透過超市等通路全力配合，切片一片139元，買回去當晚餐，魚排就是一個主菜，這部分會全力促銷給國內通路業者。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲自信說，石斑魚漢堡要做到所有漢堡裡最好吃的。（圖／記者許展溢攝）

媒體問將地瓜成功推進麥當勞，有無可能石斑魚產品也進軍任何連鎖店？陳吉仲說，「8月會有石斑魚漢堡出來，這個我們敬請期待中」。媒體追問哪一家，陳賣關子重申「敬請期待」，並透露7月中下旬還有自己家鄉屏東的紅豆也會跟大廠食品業者合作，用更方便的方式推出給消費者。

陳吉仲強調，重點是農漁畜產品不是只直接賣給消費者，有一定比例在加工，這樣吃起來會比在家更方便時，就是成功打到了消費者新興市場。

至於新品石斑魚漢堡有吃過？好吃？陳吉仲停頓幾秒笑說，覺得有很多消費者都會去速食店買，所以都要做出品質保證，一定要做到是所有漢堡裡面最好吃的。
 

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