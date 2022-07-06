▲無黨籍立委蘇震清。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權，台北地院6日判處無黨籍立委蘇震清10年徒刑。蘇震清稍早回應深表遺憾，鑑於本案判決有諸多違法之處，自己將會提出上訴捍衛清白，期許司法機關能夠匡正缺失。

李恆隆涉嫌利用是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、前時代力量立委徐永明等人，台北地院6日依照《貪污治罪條例》等罪判處蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、徐永明7年4月徒刑。

對此，蘇震清稍早透過聲明向媒體回應，他對於今天法官的判決「深表遺憾」，因為判決將自己與李恆隆之間的金錢借貸關係，曲解為賄款，「此一認定明顯與事實證據不符」。

蘇震清質疑，有關本案判決就對他有利的證據，檢方均未調查，諸如偵訊錄音檔不完整，卻未追查還原真相，再加上檢方提供的不完整錄音檔，法庭並未勘驗或勘驗程序違法。

蘇震清質疑，檢調單位對他多年的監聽均屬違法，其監聽的合法性及依據在哪裡，「尤有甚者，本案法官甚至不願意調取相關資料，以釐清事實真相，明顯有失公允」。

蘇震清表示，近年來他屢屢在政治之途轉折處，身陷司法訴訟，雖然誠美材案、印尼案等案都先後無罪確定，表面上已經還自己清白，但是期間他所遭受的種種苦難，卻無以挽回彌補。

蘇震清強調，鑑於本案判決有諸多違法之處，自己為了捍衛清白，因此將提出上訴，並且期許司法機關能夠匡正上開缺失。