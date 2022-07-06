快訊／贏回鄉親的支持！　蔡英文讚黃秀芳、李俊俋：100%執行力

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（6日）通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，這4位候選人都有完整的地方、中央歷練，有100%執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心，「讓我們在變局之中，穩健帶領城市進步發展」，在彰化縣、嘉義市贏回鄉親對民進黨的支持，也要在台東縣、花蓮縣開創新局。

▲總統蔡英文出席提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文今天在提名記者會表示，這兩年來在全國人民共同努力之下，拚防疫也拼經濟，台灣一步步邁向疫後正常生活，台灣要提升中央和地方治理的功效，需要更優質、更專業的地方首長，才能充分照顧人民，民進黨有責任提出好的候選人，才能讓城市繼續進步發展，他要推薦兩位出身總統府的優秀候選人、以及兩位國會戰將。

蔡英文讚美黃秀芳說，親切、認真是她的招牌形象，在中央為地方建設爭取，促成台中捷運延伸彰化、為農民災損爭取補助，明年適逢彰化建縣300年，現在正是擘劃下個百年的時刻，以黃秀芳的專業和努力，一定能夠讓彰化找回光榮感，為城市注入新動能；對於嘉義市，蔡英文表示，李俊俋是嘉義子弟，當過立委、嘉義市副市長，現在更是總統府重要的左右手，擁有中央、地方完整歷練，嘉義市要大進步、大發展需要更有前瞻視野的人選，要讓最有能力、行動力的李俊俋改變嘉義市。

另對於花東提名，蔡英文表示，花蓮是民進黨的艱困選區，需要最強戰將，Kolas Yotaka從行政院到總統府，都是執政團隊得力的助手，更時常運用下班時間，深入花蓮縣，她專業、認真又有國際觀，「艱困不代表不可能，所以我有信心，她一定能夠翻轉花蓮，榮耀花蓮！」

蔡英文並指，劉櫂豪深耕台東超過20年，具有司法、行政、立法的完整歷練，是台東最強戰將，台東所需要的各項建設，劉櫂豪都努力爭取到最多的資源，帶來進步和改變。她說，相信劉櫂豪將帶領台東發光發亮。

蔡英文致詞全文如下：

林錫耀秘書長、黃秀芳委員、李俊俋副秘書長、Kolas Yotaka發言人、劉櫂豪委員，各位媒體朋友，大家好。

這兩年多來，在全體人民的共同努力下，我們拚防疫也拚經濟。全國疫情逐漸趨緩，台灣，也在一步步邁向疫後的正常生活。

這兩年多的經驗，讓我們更加體認到，無論是拚經濟還是拚防疫，中央和地方更要攜手同心。

台灣要提升中央和地方的治理功效，我們需要更優質、更專業、更宏觀的地方首長，才能在挑戰和變動中，充分發揮城市的潛力、照顧人民的需求。

民進黨身為執政黨，有責任推出最好的候選人，來回應民眾的期待，進一步為城市的發展、為台灣的進步來共同努力。

因此，我要推薦兩位出身總統府團隊的候選人，以及兩位表現非常優異的國會戰將。這樣的推薦，也表達我們對這四個縣市的重視。

首先，我宣布，徵召黃秀芳同志參選彰化縣縣長。

親切、認真，是秀芳委員的招牌形象。她是溫柔堅韌的彰化女兒，在中央，為地方爭取建設，促成中捷延伸彰化，她非常堅定；為受災損農漁民爭取補助，她也非常堅定。

明年，彰化縣建縣將滿三百年，現在正是擘畫下一個百年的重要時刻，黃秀芳長期在地服務，深入了解民意，以她的專業和努力，一定能讓彰化找回光榮感、為城市注入新動能。

接下來，我宣布，徵召李俊俋同志參選嘉義市市長。

俊俋副秘書長是嘉義子弟，他當過立委、也當過嘉義市副市長，現在是我在總統府工作的左右手。

從基層到中央、從行政到立法，李俊俋有完整的歷練，有專業的口碑，更有行政能力。嘉義市要大進步、大發展，需要更有前瞻視野的市長來掌舵，我相信，李俊俋是最佳的人選。我們要讓最有能力、魄力、行動力的李俊俋，來改變嘉義市，帶給市民一個進步的未來。

再來，我宣布徵召Kolas Yotaka同志，參選花蓮縣縣長。

花蓮一直是民進黨的艱困選區，需要最強的戰將。從桃園的原民局長，到立法委員，從行政院到總統府，Kolas都是執政團隊的得力助手。在去年公投期間，Kolas運用下班時間，深入花蓮十三個鄉鎮市，向縣民朋友說明公投對台灣未來的重要性。

Kolas專業、認真，又有國際觀，從地方到中央歷練完整，從基層到國際全面關照。我看到Kolas說「艱困不代表不可能」，所以，我有信心，她一定能夠翻轉花蓮、榮耀花蓮。

最後，我宣布，徵召劉櫂豪同志參選台東縣縣長。

櫂豪委員在台東深耕超過二十年，更具有司法、行政、立法的完整歷練，是我們台東的最強戰將。台東所需要的各項建設，劉櫂豪都努力爭取到最多的資源，為在地帶來進步改變。

台東是擁有多元族群、文化融合的土地，櫂豪常說，「越在地就越國際」，他很有信心，只要台東能夠發揮自己的特色，就能被世界看見，這也是他努力耕耘的目標。我相信，他一定可以做到，將帶領台東發光發亮。

黃秀芳、李俊俋、Kolas、劉櫂豪，這四位候選人，都有完整的地方和中央歷練，都有百分百的執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心。

未來，由他們來擔任縣市首長，一定能讓中央地方更緊密合作，讓我們在變局之中，穩健地帶領城市進步發展。

民進黨有責任回應人民的深切期待。我們要在彰化縣和嘉義市，贏回鄉親對民進黨的支持；也要在花蓮縣和台東縣，為地方建設開創新局。讓我們一起努力，團結邁向勝選，謝謝大家。