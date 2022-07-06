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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盤點政壇「論文門」　有人被通緝、有人丟了碩士還挨告

▲▼蔡英文出席「中央研究院第34次院士會議」開幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文曾深陷論文門風波。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨籍的新竹市長林智堅獲提名將參選2024桃園市長，近日卻被爆出論文涉嫌抄襲，為表清白今委任律師提告。事實上，政壇「論文門」不只一起，每當接近選舉時，總有人的學歷會被拿出來放大檢視，鬧得最大的，莫過於總統蔡英文的學術爭議。

總統蔡英文

蔡英文1984年2月獲得英國倫敦大學博士學位，卻在2019年遭人質疑學位真實性。其實早在2016年總統大選前夕，國民黨就遭爆派人到美國查蔡英文的論文，不過蔡英文赴美攻讀的康乃爾法學碩士，並不用寫論文，因此一直查不到。

2019年8月29日台大榮譽教授賀德芬召開記者會，公佈經濟學者林環牆的〈獨立調查報告：總統蔡英文博士論文與證書的真偽〉，認為論文學位可能造假，認為論文僅是口試用的初稿，提出的疑點包括論文本身遺失了6頁、內文有英文單字錯誤、圖書館找不到論文的文本等。

面對質疑，總統府發言人張惇涵隨即拿出倫敦政經學院附有鋼印的證明文件澄清，隨後也委任律師提告。在風波延燒25天後，總統府舉行記者會，秀出蔡英文的學歷證明之外，還有已經嚴重泛黃的論文原稿。

雖然最後蔡英文已親自搬出博士論文自證，並供民眾在國家圖書館內閱覽，但仍有造假訊息在網路上瘋傳。對此，LSE也發表聲明指出，蔡英文確實在1984年被授予法律博士學位，且當時的所有學位都是由倫敦大學所頒發。

而被蔡英文告的除了賀德芬、林環牆，還有緊咬論文門的媒體人彭文正。2021年3月31日，台北地檢署正式依加重誹謗罪起訴彭文正，其他二人不起訴，而彭文正滯留美國未歸，因而遭到通緝。

高雄市議員李眉蓁

李眉蓁2020年代表國民黨參與高雄市長補選，遭指控於國立中山大學的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》涉抄襲，其中竟有高達96%的雷同之處，只有5頁不一樣，引發爭議。

事後，李眉蓁針對論文風波正式對外道歉，並落淚宣布放棄學位，同年中山大學調查後也於10月13日撤銷她的碩士資格。而被抄襲的原論文作者雷政儒控告李眉蓁，橋頭地檢署偵結依違反著作權法將李眉蓁提起公訴，在開庭前夕，李眉蓁與雷姓研究生達成和解，對方也撤告。

國民黨2022高雄市長參選人柯志恩

柯志恩甫獲國民黨提名，就被自稱教授的臉書帳號「翁達瑞」攻擊「學術不倫」，稱柯志恩犯了自我抄襲與一稿兩投，在淡江大學的個人網頁，柯志恩列了14篇期刊論文。當中，只有兩篇被登錄到谷歌學術搜尋，都是單一作者。

柯志恩強調，她的博士論文隨時在南加大的數位圖書館就可以一秒查到，博士論文絕對沒問題，而幽靈教授指控有2篇摘要雷同，她再次重申，2篇都是柯志恩自己寫的，研究對象不一樣、結論不一樣、篇幅不一樣，都是柯志恩自己寫的。

針對論文案，柯志恩目前由國民黨代為委任律師，到台北地檢署按鈴告發翁達瑞涉嫌加重誹謗罪。

民進黨2022桃園市長參選人林智堅

國民黨台北市議員王鴻薇日前指控林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，甚至連錯字都一樣。其中，針對堅中華大學科管所的論文，林智堅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，收到檢舉將成立審議委員會，進行審議調查。

另外，台大國發所的部分，林智堅回應，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。國安局長陳明通也出面替林智堅澄清，是余正煌借用林的民調資料，但仍難平爭議。

對此，林智堅6日展開反擊，上午11時將委任律師前往新竹地檢署按鈴提告王鴻薇涉嫌加重誹謗。

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