首批幼兒莫德納45萬劑抵台！今年2000萬劑已到貨963.6萬劑

▲我國採購莫德納嬰幼兒疫苗45萬劑上午抵台。（圖／桃機公司物業開發處提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，今(2022)年第九批採購Moderna疫苗45萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府，再提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至今年12月25日。



▲莫德納嬰幼兒型疫苗抵台。（圖／桃機公司物業開發處提供）



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指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及本批45萬劑。

▲莫德納幼兒型疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）