林智堅自曝考國發所卻不敢說　會有2本論文是因年少輕狂2度落榜　

▲新竹市長林智堅身陷論文風暴，他日前接受周玉蔻節目訪談時坦言，當初報考台大國發所時不敢告訴人家，全因「考不上很丟臉」。（圖／資料照）



記者林冠吟／綜合報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅近日身陷論文抄襲風波，而他在接受周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪時坦言，自己年少輕狂、放棄學習，就讀竹東高中卻沒有順利考上大學，「重考也沒考上」，事後除取得中華大學碩士後，再決定去報考台大國發所。不過他也說，去考的時候不敢讓人家知道，「因為考不上很丟臉」。

林智堅在節目上接受周玉蔻專訪時表示，從他將代表民進黨參選桃園市長開始，國民黨從媒體上等訊息來看，認為桃園民眾很支持他，就決定提早開打，甚至組成「毀林小組三部曲」。

他表示，「國民黨選舉起手式就是潑髒水」。從上周被徵召至今不過3周，6月15日新竹輪胎行大火慘劇，就被媒體報導他姍姍來遲，但實際上他是直到找到最後一具大體才離開，事後他也在第一時間把通訊紀錄截圖貼到臉書，還原真相。

後續，除有人惡意爆料他介入在地電玩、土方外，他為自證清白，也在第一時間提告，緊接著就是論文抄襲風波。

他也忍不住怒批，「這就是認知作戰、人格摧毀」，因為他當市長8年任期間，如有貪贓枉法一定包不住，但顯然對手就是因為花很多心力後找不到他的問題，才會選擇從論文下手。

他解釋，會有2本論文主要是因為他年輕時不愛讀書，他從來不避諱去談這件事，他一路求學都相當坎坷，但這是他的人生歷程，高中沒有考上大學，重考也沒考上。不料他當兵時家裡卻發生巨變，退伍後家裡變得很辛苦，他身為長子要扛責任，一路半工半讀，先是在中華大學取得學士學位後，再取得中華大學碩士；直到當上議員，才努力考上台大國發所，一來是因為覺得自己年輕沒有好好學，二來覺得對父母愧疚，而他考上台大後，也讓父母相當開心。

他說，因此父母以前希望他念清大、交大，更一路搬家搬到清華旁邊，沒想到他後來卻讀中華大學企管系、科管所；後來他才因此在去準備台大國發所，要考的時候更不敢讓人家知道，「因為考不上很丟臉」，所幸後來順利考上，儘管念的時間不短，但他也像蝸牛一樣慢慢爬完畢業。

而針對論文抄襲風波，余正煌所用的內容都是他給的資料，因為他當時參與選戰，才會有相關資料，因此余後續也有表示感謝他提供相關資料給他做研究。

此外，對於中華大學論文抄襲事件，他則表示，老師都知道他有參與計畫，因此也在第一時間就發聲明書簽名，並在記者會呈現。他也怒嗆王鴻薇，不該沒有善盡查證責任，同時也將會在6日委託律師提告。