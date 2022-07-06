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「捧1克拉鑽戒求婚」女友嫌不浪漫　男友餐廳暴走！下場讓萬人看呆

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO在餐廳收下鑽戒，要男友補給浪漫求婚，才肯點頭結婚。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「只要一個求婚儀式錯了嗎？」一名女網友委屈討拍，最近男友邀請幾位友人，一同見證求婚，結果原PO嫌棄，現場完全都不浪漫，氣得她收下1克拉鑽戒，要求男友補辦盛大的求婚儀式，否則她就不願意嫁。結果男友當場暴走，讓眾人超尷尬，事後更致電分手，要原PO還回鑽戒，讓萬名網友拍手叫好。

一名女網友在《匿名公社》抱怨，上週男友在一間普通餐廳裡求婚，拿出浮誇的1克拉鑽戒以表心意，怎料原PO卻一臉不爽，她認為缺少了儀式感與浪漫氛圍，「只在普通的簡餐廳和邀幾個比較好的朋友，佈置上也只有幾顆氣球和幾束花...說過很多次了，一生一次的求婚，我想要浪漫一點的，可以讓我感動的那種」，好讓她以後能回憶，並向孩子炫耀，「爸爸以前對我有多好！」

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原PO說，當下有收下鑽戒，但仍要求男友補一個盛大求婚儀式，否則她絕不點頭結婚。殊不知男友當場暴怒，在眾人面前大聲怒吼「我沒有錢了，信用卡因為買戒指刷爆了，妳到底還想怎樣？」

原PO接著玻璃心直呼，當時餐廳人很多，「實在是太丟臉了，我就離開了」，小倆口便不歡而散。事後，原PO傳訊息給男友，但她不但沒反省，還繼續公主癌上身，「我不想怎樣，只要一個隆重又浪漫的求婚儀式，這是每個女人都希望的吧？我也不貪心，不期望像我閨蜜的老公那樣，直接包高級餐廳，還有滿走廊的玫瑰，我的要求已經很卑微了。」甚至還強調，男友薪水不高，她已經包容與體諒了。

訊息傳出去兩天，男友已讀卻不回，直到昨（5）日中午，男友終於來電了，他冷漠回應決定分手，並要原PO歸還鑽戒，一席話讓原PO歇斯底里求助，「不覺得他太過份了嗎？交往2年了說分就分？把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎？」

該文章被轉貼到《爆料公社》，引發萬名網友拳頭都硬了，「離婚時也搞個隆重的儀式吧」、「妳的虛榮讓他的付出一文不值，真是傷人」、「小姐，記得一克拉戒指還人家啊！恭喜男方解脫」、「嘴巴說不要，身體倒是誠實的收下戒指」、「妳需要盤子不是戒指」、「為啥這種女生，有男朋友還跟她求婚」。

網紅「潔哥」李秉潔也在留言笑虧，「這種創作文大家很認真」，其他網友也回應「認真就輸了」、「仇女的太多了，沒辦法」、「我怎麼覺得真的有這種人」。

▼網友無情狂轟炸！（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

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