12星座分手誰最狠？牡羊馬上忘記前任…這星座既絕情又多情

▲愛侶間面對分手課題，每個星座的反應都不相同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

情侶間當遇上意見、觀念不合，或是一些難以忍受的因素分開，很多人總會提得起但放不下；但從星座的角度分析，有些星座對於逝去的戀情，是不會想特別戀棧的。清水孟國際塔羅的小孟老師，就分析了12星座中，哪個星座分手最狠心，其中巨蟹座除了比較念舊，同時也多情，更是絕情的人，對前任的所做所為，都記在心裡；而天性熱愛交友的射手座，不少射手在分手後，仍會和前男友或者前女友保持聯繫。

牡羊座：通通忘記最好

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牡羊座的脾氣跟喜歡一個人的感覺，都是來的快去的也快，不管之前相愛多愉快，只要分手後，一律僅量趕快都忘記。不是說牡羊座的的腦子有問題，也不是記性差，而是你們之間的回憶，都想快點遺忘。牡羊座會選擇和其他異性曖昧，或者是努力於職場事業，這些都是能夠忘記對方的最好辦法。

金牛座：利益導向關係

金牛座很難忍受與前男友或前女友做朋友，他們認為既然不是最終在一起的人，那就沒必要當朋友了。但金牛座一向與人和善，所以就算跟情侶分手，也不至於撕破臉，只要還遇得到對方，多少還是會拉攏一下感情，以免哪天需要用到對方的交情。其實只是利用一下關係啦！稱不上是朋友。

雙子座：和得來就可以

雙子座為人和藹可親又喜歡交朋友，很多不好的過去也不會特別放在心上，而且分手以後都還是會與前任男女友有聯繫，所以對於他們來說，只要性格和自己相處得來，那麼當做朋友也沒什麼不好的感覺，只要和前任關係不是反目成仇，那要當朋友，ＯＫ的！別太計較呀！

巨蟹座：絕情同時多情

巨蟹座比較念舊同時也多情，更是絕情的人，對前任的所做所為，都記在心裡。分手後會批評對方種種不是，但之後卻又想到以前的好，但說白一點，就是天生的多情種子做作祟，對方都不理你了，你還著替對方說好話。如果要跟對方當朋友，真的只是巨蟹座自作多情，還不承認已經分手的事實。

獅子座：分手就是丟臉

獅子座一般都比較自戀，也很自信，且一心只想著領導別人，所以在分手後既然是前任關係，那就最好再也不要認識。此時獅子座所想到的，只有你們曾經所面臨的傷害，也許在你們之間還充斥著很多美麗的回憶，但這些獅子座在分手之後不會記得了，因為獅子座驕傲的不想承認這段曾經的過去。

處女座：依舊想念對方

處女座比較重感情，認為真心愛過卻無法有快樂的結局，就算分開了，還是希望對方幸福。但是，因為處女座總是會悲情的舔舐傷痕，所以在分手後，常會去糾纏對方回頭，除了想繼續當朋友，也想要一個滿意的答案，因此處女座常需要通過別的注意力來走出這段傷痛。

天秤座：表面關係和平

天秤座對於舊情人，還是會懷念對方的好，會希望繼續當朋友，除非是徹底撕毀關係。不過天秤座的人特別圓滑，人際關係也特別好，所以即便是你們的感情崩潰，但為了給人好印象，還是會和對方當朋友，只是之間的疙瘩解不開，心結也只會越來越重。

天蠍座：看情況來決定

若是主動提分手，只要跟舊情人見面，就會故意念起詩句來喚醒對方，引誘對方，常令人莞爾，是屬於分手後還會保持對舊情人有高度興趣的典型。若是被分手，狠毒的天蠍座認為都已經分手了還何必要再聯繫呢！所以天蠍座也僅量避免與對方當朋友。

射手座：繼續保持聯繫

射手座個性自由灑脫，天性樂觀又愛交朋友，所以分手後，壓力反而減輕，也就不會對前任有太多想法，若有緣再遇到，也是輕鬆一笑。射手座同時也是怕孤獨的人，因此在遇到下一任新感情之前，前任則是最了解射手座的人，自然是最好的選擇，所以分手後他們會仍舊和前男友或者前女友保持聯繫。

魔羯座：不再與其糾纏

魔羯座會為感情做很多改變，而且都是長久的打算，既然魔羯座為了這段感情賭上了未來，但最終卻是分手的結局，魔羯座怎能接受呢！慶幸的是，魔羯座非常有自信，能夠在分手後，也創造出自己的一片天，所以不會浪費時間與前任還有一點糾纏。

水瓶座：看對方的誠意

水瓶座交友廣，身邊異性很多，所以能以平常心來看待前任。而且交朋友，就得看前任的態度了，如果他們能夠表現出友好的姿態，那麼水瓶座覺得保持朋友關係也是個不錯的選擇，因為正好能證明水瓶座並未做錯任何事情，而且人人都喜歡他們，甚至很多分手後的，還會陸續成為他們的特殊好友。

雙魚座：新的比較重要

雙魚座對感情雖然有很夢幻的想法，但對於分手這件事卻是很強悍且直接。只要傷了雙魚座，若再和對方交朋友，就會想起從前的事情而傷心，而讓自己現在的生活停滯不前的，因此他們不會再為舊情人花心思，畢竟對他來說，新的比較重要。

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