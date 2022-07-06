　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹索吻草泥馬被噴滿臉！　「顏射片」吸370萬瀏覽

記者張靖榕／綜合外電報導

影音社群APP「TikTok」日前出現一支爆紅影片，一名女遊客和朋友到飼養羊駝（又稱草泥馬）的園區觀光，在導遊的引導下想和羊駝甜蜜親親，沒想到近距離被羊駝的強力口水噴了滿臉，原來一旁標示牌早已有玄機，導遊則是設了陷阱讓女遊客出糗。影片在短短2天內吸引超過350萬人觀看。

@sooyeunyi #alpaca #spit #damn #nottoday #nope #getbackwench original sound - sooyeunyi

▲▼正妹索吻草泥馬慘被噴滿臉 。（圖／翻攝TikTok「sooyeunyi」）

▲正妹索吻草泥馬慘被噴滿臉 。（圖／翻攝TikTok「sooyeunyi」）

女網友「sooyeunyi」錄下TikTok影片，畫面中年輕女子在導遊的鼓勵下想和羊駝嘴對嘴接吻，雙方互相緩緩靠近，沒想到下秒羊駝吐出了強而有力而且量很多的口水，噴得她滿臉，嚇得她趕緊往後退。

▲▼正妹索吻草泥馬慘被噴滿臉 。（圖／翻攝TikTok「sooyeunyi」）

▲▼羊駝雖然可愛，但也常給人近距離攻擊 。（圖／翻攝TikTok「sooyeunyi」）

▲▼正妹索吻草泥馬慘被噴滿臉 。（圖／翻攝TikTok「sooyeunyi」）

影片PO網2天內即有超過369.8萬人觀看，1.2萬則留言，網友紛紛表示，「妳怎麼會沒有料到，活該哈哈哈」、「妳以為會發生什麼事，一個吻嗎」、「連其他羊駝都被嚇到，好喜歡哈哈」、「重播了好幾次」、「羊駝就像貓一樣，可愛又毛茸茸又脾氣暴躁。」

原PO解釋，是導遊告訴她們羊駝喜歡玩親親她們才這麼做的。她在另一支影片還PO出告示牌，其中最後一點寫著「玩得開心，享受羊駝之吻吧」，接著是一個笑臉，她說當時導遊還告訴她們最後一點是最重要的，卻沒人察覺有異，就被捉弄了。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
好市多店員狂推1物收服妻　人夫秒噴9萬求饒
黃嘉千爆婚變「主因瘋傳」　1句話露餡認與夏克立爭吵
大聯盟又有台將！張育成被光芒挑走　本季效力第3隊
黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」　與夏克立關係急轉直下
估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」
2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨　有利擾動發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

俄羅斯原油運一趟到中國5天賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

正妹索吻草泥馬被噴滿臉！　「顏射片」吸370萬瀏覽

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點、那指漲1.75%

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

烏東分離派進軍頓內茨克前線　首強制沒收2艘外國貨輪

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」　恐成副黨鞭摸男事件後最後一擊

烏克蘭估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

2歲娃吃藥！勇敢喊好喝 下秒變人體噴泉吐媽整身

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

俄羅斯原油運一趟到中國5天賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

正妹索吻草泥馬被噴滿臉！　「顏射片」吸370萬瀏覽

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點、那指漲1.75%

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

烏東分離派進軍頓內茨克前線　首強制沒收2艘外國貨輪

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」　恐成副黨鞭摸男事件後最後一擊

烏克蘭估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

小暑後好運到！虎、兔事業豐收　「2生肖」愛情喜神降臨

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

張育成轉戰美東火藥庫加盟光芒　加深內野板凳火力

雙薪肥貓！國軍退休將領掌管「台北高爾夫球場」　月領破10萬

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

南亞等20檔個股除息、大立光信驊新股王爭霸　財經HOT 5一次看

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

別再誤會它！營養師曝：「這款水果」肉多汁甜，熱量比火龍果還低

大聯盟又有台將！張育成被光芒挑走　本季效力第3隊

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

調皮小白貓頭塞面紙盒！　拔出瞬間萌翻網：有音效

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

即／美股開盤25分鐘道瓊「大跌600點」

85歲老醫師謊報年齡　檢查「拿錯針」害死3寶媽

烏估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點

她索吻草泥馬被噴滿臉　「顏射片」吸370萬瀏覽

北約開始瑞典、芬蘭批准程序

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」

烏東分離派進軍頓內茨克　首強制沒收2外國貨輪

德州貨櫃車悶死53人　倖存者曝車內煉獄情景

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

專家：「這6種人」患長新冠風險最高

俄羅斯原油一趟到中國賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

17歲少女對店員潑水　下秒慘遭射殺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

台灣「最正啦啦隊女神」是誰？半數網友支持：只服她

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

工地躺「黃色軟綿建材」睡覺　網讚勇者：回家會抓破皮

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

癌症年輕化！營養師曝8種易致癌食物

這天起越來越熱　大雷雨都變少

《全明星》阿樂疑「進廠維修」！　近況曝光網嚇呆

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

3歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面