世新大學引進頂規電腦資源　領先學界超潮設備搶先開箱

生活中心／台北報導

每年用心追求創新教學環境的世新大學，繼興建全媒體大樓、470坪LVS智能攝製基地後，111學年再度斥重資打造高規格電腦教室，67組電腦效能優異傲視全臺電資、理工學院，更追求科技潮流美感，從CPU、主機板、顯示卡、記憶體到電腦外殼、風扇挑選以及電腦組裝，皆由世新大學圖書資訊處「一條龍」完成，助力學生實現創作。

位於世新大學管理學院大樓雲端數位學習中心的M306電腦教室，此次設備「直上」研究中心規格，且開放各年級、各系所學生使用。新學期將安排需要高運算力的課程，包括數位多媒體設計學系、圖文傳播暨數位出版學系、資訊傳播學系、廣播電視電影學系及資訊管理學系等，搭配機器學習、虛擬攝影棚製作、大數據資料探勘、專業影像剪輯、遊戲開發建模、3D繪圖運算等課程，讓學生能使用高階軟體製作作品，以超高效能將腦中創意實現出來，為學生創作提供最大助力。

世新原先即擁有高規格的M305電腦教室，111學年加碼67組設備與空間，再開設全新電腦教室，為跨領域創新課程備齊軟硬體設備。世新大學圖資長張舜傑表示，不只有需要的系所可以在高規教室排課，課餘時間也開放學生使用，增加創意作品在世新誕生的可能性與實踐性。

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世新大學作為資訊科技、媒體傳播領域，走在國內尖端的特色大學，近年跳脫其他學校仍存在的品牌電腦大宗採購模式，以圖書資訊處與系所教師的專業見解，走出框架、為世新師生客製化組裝，更加頂級、適合四大學院跨域課程的全方位教學電腦。

M306教室電腦使用華碩H570晶片組TUF Gaming電競等級主機板，搭載 Intel® Core™ i7-11700 處理器，支援世界上最快、最高效的全新 Ampere 串流多處理器顯示卡架構的 ROG Strix GeForce RTX™ 3080 超頻版本顯示卡，搭配 32GB 記憶體、1TB m.2 PCIE SSD、4TB NAS等級高傳輸量硬碟與 28吋華碩 TUF Gaming 電競等級的 4K 電競螢幕，使用散熱及擴充性皆優質的 darkFlash DLX21 Mesh ATX 鋼化玻璃透側機殼及 ARGB 風扇，而教師機的機殼更是採用全球限量生產製造，有著變型金鋼外觀的 Antec Torque 魅影，對於在此上課的師生，在教學與視覺上都擁有一流享受