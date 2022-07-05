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西安突宣布實施「7天臨時性管控」　公共場所關閉、餐廳暫停內用

▲▼ 西安疫情,新冠疫情。（圖／視覺中國）

▲西安疫情升溫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情再次升溫，陝西省西安市5日下午突然宣布，從6日起實施七天臨時性管控措施，公共場所暫停營業、餐廳內用也暫停一周。

西安市官方表示，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現病例清零，經專家研判，西安市疫情防控指揮部決定自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。

西安市官方指出，7天臨時性管控措施期間，公共休閒娛樂場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所和農村集貿市場暫停營業一周，同時，監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

西安市官方提到，全市各餐飲單位暫停堂食一周，嚴格落實掃碼登記等制度，可提供到店自取、網絡或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送服務。

西安市官方說，嚴控人員聚集，一周內暫不舉辦大型會議、各類線下培訓，嚴控群體性活動，實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，同時所有宗教活動場所（含民間信仰場所）暫時關閉，暫停一切宗教活動。

西安市官方還說，中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業一週。

西安市官方強調，7天臨時性管控措施是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險，「由於Omicron變異株傳染性更強，傳播速度更快，有一些感染者沒有症狀或症狀不典型，因此傳播過程中也更為隱匿。我們必須和時間、病毒賽跑，跑贏病毒的傳播速度，防範一切可能的風險和隱患，堅決避免造成社區傳播和暴發。暫時的『靜』是為了盡快『動』，盡快讓市民朋友安心、放心的『動』。」

不過，西安目前感染病例並不多，加上4日新增的7例確診病例及無症狀感染者2例，現在隔離中的感染者僅有18例而已。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

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