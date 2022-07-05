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一咳斷肋骨！46Kg正妹「超扁身材曝」...嘆過瘦煩腦：美圖變外星人

湖南一名女子身高175公分體重僅46公斤，一度因為咳嗽咳到肋骨斷掉。（翻攝自微博）

▲湖南一名女子身高175公分體重僅46公斤，一度因為咳嗽咳到肋骨斷掉。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

雖然現在許多人都在提倡健康身材的觀念，不過主流的審美觀仍多認為女性偏瘦較好，然而有一名過輕的湖南女子就透露，自己175公分體重僅46公斤，一度因為咳嗽就咳斷肋骨，過瘦的她在生活中也有諸多不便，連想增重也無法，喊話網友「一人分我一斤肉吧」。

有關「女子92斤咳嗽咳斷肋骨」的話題（大陸一斤=500公克，92斤=46公斤），近日在微博上被廣為討論，影片中，一名身高有175公分的湖南正妹就透露，自己體重僅46公斤，曾經因為咳嗽咳斷肋骨而被要求增重。

湖南過瘦女子自嘲竹竿腿沒有靈魂，和閨密合照還會變成外星人。（翻攝自微博）

▲過瘦女子自嘲竹竿腿沒有靈魂，和閨密合照還會變成外星人。（翻攝自微博）

雖然瘦，但這名過瘦正妹也有自己的煩惱，她透露，每次出門都要聽別人說1萬次「你太瘦了吧」，而自己的腿雖然相當細長，但她表示「我是真的不理解，為什麼大家都要追求這麼沒有靈魂的腿。」她還稱，自己因為太瘦，遛狗的時候像是被狗遛，冬天和夏天都很怕冷，和閨密合照也會因為美圖App變成外星人。

不過過瘦正妹也稱，瘦也是能讓她獲得許多好處，例如搬重物的時候總會有人主動幫忙，別人穿不下的衣服也會給她、並且自己穿起來確實蠻好看的，也常免費獲得免費的食物，以及一堆阿姨的關心。儘管如此，過瘦正妹仍哀嘆，自己努力增肥1週，結果僅僅胖了0.3公斤，對網友自嘲「算了，要不你們@幾個姊妹，一人分我幾斤肉吧」。

過瘦女稱，自己增重1週僅胖0.3公斤，倒是穿起別人穿不下的衣服挺好看的。（翻攝自微博）

▲過瘦女稱，自己增重1週僅胖0.3公斤，倒是穿起別人穿不下的衣服挺好看的。（翻攝自微博）

對於這名「咳嗽咳到肋骨斷」的過瘦女子的煩惱，大陸網友則紛紛表示「胖子不理解瘦子的煩」、「我看見了炫耀，沒看見別的」、「我的脂肪在保護我」，不過也有相同過瘦的女網友表示，自己沒有這方面困擾，此外許多人也稱，其實不只是瘦子，胖子也會因為咳嗽導致肋骨斷裂。

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