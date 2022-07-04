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5年前密室殺人現場像「炸過」　水電工刺死包租婆！這聲音露餡

黃元鴻殺死包租婆後，用砂輪機破壞保險箱，並取走裡面的財物。

▲黃元鴻殺死包租婆後，用砂輪機破壞保險箱，並取走裡面的財物。

圖文／鏡週刊

2017年11月14日上午，莊姓婦人的女兒來到位於台北市民生社區的媽媽家，準備帶媽媽到中國探親，但一開大門，卻看見媽媽全身是血，側躺在廚房地上，氣絕多時，一旁壁櫥內的保險箱被鋸開，臥室也被翻得亂七八糟。她被眼前的景象嚇傻，壓抑悲傷的情緒打電話報警：「我媽被殺了！」話說完才忍不住痛哭失聲。

警方獲報立即趕赴現場，並展開訪查，得知73歲的死者雖然獨居，但兒女常會帶孫子前來探望，生活單純，與鄰居互動也很好，一個平凡的老婦人，怎麼會身中多刀、死在自宅？凶手到底是誰？又是什麼原因引發殺機？警方全力追查、釐清。

時任台北市警局松山分局偵查隊長的黃水願回憶，命案發生後，他前往現場查看，發現死者住家的前門門鎖沒有遭破壞的跡象，另外，死者在後陽台種了一整排高度平均的盆栽，若歹徒從後陽台侵入，一定會壓垮幾株植物，但是整排盆栽完好如初，所以排除外人潛入犯案。

▼時任台北市警局松山分局偵查隊長黃水願回憶偵辦過程，記憶猶新。

時任台北市警局松山分局偵查隊長黃水願回憶偵辦過程，記憶猶新。

黃水願告訴本刊，當時死者陳屍的地點在廚房，櫥櫃內的保險箱被鋸開，滿地都是鐵屑，保險箱內還留有項鍊、金飾沒被拿走，此外，廚房旁邊的主臥室被翻箱倒櫃，整間房像是被「轟炸」過，奇怪的是，其他房間地上也有鐵屑。根據這些線索，他初步拼湊歹徒的犯案過程，應是先殺害莊婦，再鋸保險箱，接著搞亂房間、故佈疑陣，但歹徒的身分還是個謎。

為了緝凶，警方調閱死者住家周邊的監視器，結果發現死者因為想在家裡安裝監視器電源插座，所以委託熟識的水電行員工黃元鴻施工，黃在同月12日下午2點進入死者住家，4點多回水電行拿工具，3分鐘後再返回，一直待到晚間8點多才離開，期間死者的女兒及孫子曾來探視，死者還在傍晚5點多出門倒垃圾，看來一切正常。

▼死者（箭頭處）在案發當天下午5點多出門倒垃圾，未料返家後即遭毒手。

死者（箭頭處）在案發當天下午5點多出門倒垃圾，未料返家後即遭毒手。（翻攝畫面）

另一批負責訪查鄰居的員警，找到死者住家樓下擺攤賣臭豆腐的老闆，他表示當天傍晚有看到死者出門倒垃圾，但到了晚間7點多，就聽到死者家中傳出類似砂輪機或電鋸的尖銳聲響，警方一聽，把時序全都兜了起來，研判尖銳聲響正是歹徒切割保險箱所發出，這只有晚間8點多離開、隨身攜帶砂輪機的黃元鴻才做得到。

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