接警政署長最大挑戰曝　黃明昭得先擺平這問題

▲黃明昭（右）、內政部長徐國勇和陳家欽（左）。



圖文／鏡週刊

5年級警政署長黃明昭就任後，首先要面對的第一挑戰，就是警政署副署長、主任秘書及高雄市警局長等10名高階警官人事異動案！身為警察大家長的黃明昭，要如何在當前警察制度及專業、倫理等考量下，推出最合適的異動名單，一名警官表示，最快10天後，答案就可以揭曉！

已故前警政署長莊亨岱任內常說，只要將「人」和「錢」管好，8萬警察大軍是很好領導的，後者「錢」有法律依據，不要貪污受賄、破壞法紀，警察弟兄都可以平安退休。至於「人」的管理，才是警察大家長最頭痛問題！而今的黃署長碰到上任後第一大挑戰，就是要擺平「人」的問題！

▼新任署長黃明昭。



一名高階警官告訴本刊，警察人事異動，長期以來，原本就存在警界內部各派系競爭，才會有警政署開人事升遷會議，被傳是「分贓會議」，參加會議的署長、副署長、主任秘書、督察室、人事室主任等人員，會先各自提報「上級長官」、或是「重要政黨官員」及「商界老闆」等推薦名單，再根據這次要異動警官人數，分配名額給與會人員，再由署長做最後裁決！但在政權交替後，政治派系取代警界派系，警官異動就各憑本事了！

官警觀察，目前除高雄市警局長人選，將會尊重競選連任的陳其邁市長意願外，其他如警政署2名副署長、主任秘書、警政委員及新北市與台南市警局各2名副局長，將會由中央統一運用調派，一名警官表示，黃署長是做不了主，應該只有人事建議權，可能被異動的高階警官，如果又與民進黨年底選舉勝敗有關連，被異動機會就很大！



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