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民生社區包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

案發當天，凶手黃元鴻帶著砂輪機等工具前往死者住處。（翻攝畫面）

▲案發當天，凶手黃元鴻帶著砂輪機等工具前往死者住處。

圖文／鏡週刊

5年前，台北1名黃姓水電工到莊姓包租婆家施工，竟趁莊準備水果招待他時，狠刺對方24刀致死，並用砂輪機切開保險箱偷走現金，還翻亂擺設，製造竊賊入侵的假象。警方過濾監視器，發現黃在莊家待了6小時，涉有重嫌，但黃到案後辯稱莊請他喝了4杯現煮咖啡，因此拖延，但警方發現，莊家咖啡機內的咖啡渣已發霉，顯示很久沒用，才讓黃俯首認罪。

時任台北市松山警分局偵查隊長的黃水願回憶，命案發生後，他前往現場查看，發現死者住家的前門鎖沒有遭破壞，另外，死者在後陽台種了一整排高度平均的盆栽，若歹徒從後陽台侵入，定會壓垮幾株植物，但整排盆栽都完好，排除外人潛入犯案。

黃水願告訴本刊，死者陳屍的地點在廚房，櫥櫃內的保險箱被鋸開，滿地都是鐵屑，保險箱內還留有金飾沒被拿走；廚房旁邊的主臥室被翻箱倒櫃，整間房像被「轟炸」過，奇怪的是，其他房間地上也有鐵屑。根據這些線索，他初步拼湊歹徒的犯案過程，應是先殺害莊婦，再鋸保險箱，接著搞亂房間、故佈疑陣，但歹徒究竟是誰？

警方調閱死者住家周邊監視器，發現死者因想在家裡安裝監視器電源插座，委託熟識的水電行員工黃元鴻施工，黃在同月12日下午2點進入死者住家，4點多離開拿工具，3分鐘後再返回，一直待到晚間8點多才離開，期間死者的女兒及孫子曾來探視，死者還在傍晚5點多出門倒垃圾，看來一切正常。

另批員警則找到死者家樓下擺攤賣臭豆腐的老闆，他表示當天傍晚有看到死者出門倒垃圾，但晚間7點多，就聽到死者家中傳出砂輪機的尖銳聲響，警方一聽，把時序全都兜了起來，研判尖銳聲響正是歹徒切割保險箱所發出，這只有晚間8點多離開、攜有砂輪機的黃元鴻才做得到。

▼死者（箭頭處）在案發當天下午5點多出門倒垃圾，未料返家後即遭毒手。

死者（箭頭處）在案發當天下午5點多出門倒垃圾，未料返家後即遭毒手。（翻攝畫面）

警方幾乎確定就是黃元鴻犯案，通知他到案說明，黃至警局時，態度輕鬆，他供稱與死者是舊識，到她家施工過很多次，當天還曾與死者的女兒見到面，工程做完後，他就離開，絕未犯案。為自證清白，黃也同意警方搜索他的住處及水電行，除了砂輪機，警方也帶走黃家所有的刀子，但都沒驗出血跡反應。

為突破僵局，黃水願再次偵訊黃元鴻，追問他簡單的配線工程為何要花6小時，黃元鴻冷靜回稱，因死者熱情，請他喝了4杯現煮咖啡，還一直找他聊天，因此拖延。黃水願起疑，翻出當時現場的勘驗照片，發現咖啡機裡的咖啡渣早已發霉，當場戳破黃的謊言，他百口莫辯，俯首認罪。

▼警方在死者的咖啡機內發現早已發霉的咖啡渣，戳破凶手謊言，順利破案。

警方在死者的咖啡機內發現早已發霉的咖啡渣，戳破凶手謊言，順利破案。

原來案發前一天，黃元鴻到死者家中討論施工細節，閒聊得知死者有好幾間民生社區的房子，部分收租，部分給子女住，經濟優渥，他還在確認施工位置時，發現壁櫥內的保險箱，認為保險箱裡一定有很多值錢物品，萌生非分之想。

當晚，黃元鴻到萬華廣州街買水果刀，隔天，他施工到一半，佯稱忘記帶插座，藉故離開，再趁機將水果刀夾帶進屋，趁死者在廚房切水果招待他時，朝死者猛砍24刀，接著破壞保險箱拿走現金，最後搞亂房間、故佈疑陣。此外，他還將凶刀帶回家洗淨、切水果，並換下所有衣褲清洗，隔天照常上班，心思縝密。

為補足證據，警方拆解水果刀刀鞘，果真在縫隙中驗出死者血跡，又在黃元鴻的鞋子上採集到與死者保險箱吻合的鐵屑，罪證確鑿，將他依強盜殺人罪嫌移送法辦。

對於黃元鴻冷血殺人，親友都不敢置信，因黃態度客氣有禮，他在姨丈開的水電行工作10年，表現很好。警方調查他的犯案動機，發現他案發當年不知何故沉溺酒店，還經常帶小姐出場，每個月5萬元的薪水根本不夠他花。

犯案前2個月，黃元鴻妻子發現丈夫背著她將帳戶內10幾萬元存款領走，甚至欠下30萬元信用貸款，追問後，黃坦承錢都花在酒店，妻子憤而跟他離婚。

▼黃元鴻因沉溺酒店欠下大筆的債務，最後鋌而走險，強盜殺人。

黃元鴻因沉溺酒店欠下大筆的債務，最後鋌而走險，強盜殺人。（翻攝畫面）

黃元鴻供稱，離婚後，他獨自撫養7歲兒子，加上債務的雙重壓力，生活困難，才會覬覦死者保險箱內的財物犯案。警方還查出黃曾在殯葬業工作，膽子很大，竟能在殺人後伴屍1個多小時，冷靜拿走現金、如常生活，行為與一般人很不同。

法院審理這起命案後認定，黃元鴻為強盜財物故意殺人，罪行重大，且犯案後故佈疑陣、湮滅證據，加上他一開始並未坦承犯案，犯後態度不佳，雖事後曾當庭向死者家屬下跪，但仍被依強盜殺人罪，判處無期徒刑定讞。

除了刑事責任外，死者子女認為黃元鴻的雇主未善盡監督責任，向黃、林2人求償，法院審理後認定，黃利用職務之便犯下強盜殺人罪，雇主不知黃在假日施工，且黃曾抱怨死者嘮叨，也曾透露債務壓力大，林身為雇主卻都不知情，確有相關責任，判林須與黃連帶賠償237萬元。

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