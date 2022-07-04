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大陸 大陸焦點 特派現場

吐瓦魯、帛琉海洋大會挺台　陸外交部：台當局「蹭會」非常光彩嗎

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

聯合國海洋大會近日在葡萄牙首都里斯本舉行。繼吐瓦魯代表團的3名台籍成員卻被大陸要求除名後，邦交國帛琉也於1日發聲，抨擊聯合國阻止台灣人被列入與會名單的行為。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，「蹭會是非常光彩的事嗎？他們還屢次三番地在這『碰瓷』。」

趙立堅指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。根據一個中國原則，台灣無權單獨參與聯合國及其專門機構和僅限於國家主權國家參加的政府間國際組織活動，上述原則和共識不會因個別國家為台灣當局撐腰打氣而改變。台灣當局蹭會失敗是必然的。這種自降人格、自取其辱的做法也已經遭到國際社會恥笑。

此前，據《路透社》報導，帛琉代表在海洋大會閉幕式上表示，「聯合國把2300萬台灣人民排除在對話之外，他們未能獲得識別證，也不被允許成為代表團的一員，僅僅因為他們拿的是台灣護照。我們將此視為侵犯主權……，海洋問題是全球議題，我們呼籲所有人共和努力，不要歧視。」

美國代表也指出，「每個成員國都能決定代表團成員，這是一種長期的做法」，而帛琉及吐瓦魯可以自行決定是否列入台灣人，「沒有任何資格審核委員會應該施壓除名代表團成員。」

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