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台東乳房攝影檢查40歲開始全國首創　縣府籲婦女踴躍篩檢

▲全國首創台東乳房攝影檢查提前從40歲開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國首創台東乳房攝影檢查提前從40歲開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

超偶3冠軍歌手朱俐靜3日因乳癌逝世，享年40歲，消息傳出令人惋惜，台東縣衛生局也藉此表示，為提供女性癌症篩檢服務，縣府於109年1月1日主動降低篩檢年齡，滿40歲即可接受免費乳房X光攝影，費用由縣府全額補助，並且打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，呼籲年滿40歲女性勿忽視自身的權利，踴躍參與篩檢，守護自己及家人的健康。

台東縣衛生局說明，乳癌是台灣女性發生率第一的癌症也是台東縣女性癌症發生率排名第一，乳癌防治-乳房X光攝影透由篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。目前全縣已有1萬6058位婦女接受檢查，其中40-44歲女性共有2638人．疑似異常的有288位並有6位確診乳癌，但即早發現及早治療，術後情況都很良好。

衛生局指出，凡40-44歲且設籍於台東縣女性，每2年免費篩檢一次、40-44歲二等親內有乳癌家族史，每2年免費篩檢一次，以及45歲以上至未滿70歲女性，每2年免費篩檢一次，費用全額由縣府負擔。巡迴車啟用後已陸續至各鄉鎮巡迴，歡迎符合篩檢條件的婦女，建議電洽當地衛生所預約，篩檢當日持健保卡即可免費接受服務，提醒您勿忽視自身的權利，踴躍參與守護自己及家人的健康，有任何問題請洽各鄉鎮市衛生所。

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