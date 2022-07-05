　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東醫涉貪離世！27條黃金將拍賣　查扣15年「價格飆漲2.5倍」

▲▼台東貪醫逝世，檢方拍賣27條黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲法務部執行署花蓮分署13日將在東檢拍賣27條黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

衛福部台東醫院前精神科主任陳仁文2007年間因涉嫌貪污遭起訴，檢方在其住家查扣27條、每條重約1公斤的黃金，以及現金4355萬餘元；在本案審理期間，陳仁文逝世，如今事過境遷，當時價值1900萬元的黃金，時隔15年飆漲約2.5倍，現今價值4725萬元。法務部執行署花蓮分署13日將在東檢進行這場「金天動地」變價拍賣會。

檢方指出，陳仁文因造假看診紀錄、詐領健保費，並利用職務之便收取採購藥品回扣，不法所得逾億元，還找來父母親等親友當白手套收取回扣。檢方2007年接獲舉報後，立即展開調查，並在陳及其親友家中起出4355萬餘元現金、以及27條黃金。

台東地院一審，認為陳仁文涉嫌貪污罪證明確，依法判刑19年；陳不服上訴，花蓮高分院二審則認定陳並非刑法上定義之公務員，改依詐欺取財罪判刑7年；陳仁文上訴三審，但卻在2013年間離世，由於當事人已歿，法官最終判決公訴不受理定讞。

而檢方當時查扣的不法所得，包括現金及27條黃金，由法院裁定沒收，當時總價值1900萬元的金條，時隔15年價格水漲船高，已經飆漲約2.5倍，總價達4725萬元。法務部執行署花蓮分署13日將在東檢進行變價拍賣會。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／徐巧芯爆：林智堅中華、台大2論文都抄！　教授陳明通給過
福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！　冷淡回應被罵爆
史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格流
台積電跌到438！她「從大賺100萬→負8萬」崩潰　一票苦主
朱俐靜早逝「4年輕女星也罹乳癌走了」！　僅33歲離世
「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲：後悔已經來不及了
快訊／林智堅論文被爆抄襲！　母校中華大學回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

浪漫求婚Surprise！她被2匪綁架塞後車廂　急衝戶所半路出事了

才賣1支《哆啦A夢》傘就挨告！涉侵害商標判拘50天　買主身分曝

車禍撞死人判刑又賠錢「父餵藥割頸殺子」　輕判有罪但免服刑

借850萬周轉還不了　男遭軟禁飯店10天...狂奔超商求救

高雄2男到台南試車　轟轟轟太吵遭攔查...濃厚塑膠味慘了

高雄「愛心老師」曲棍球施暴！辱學生沒教養沒雞雞　教育局說話了

網路情人又變心了！買「保證中獎彩券」再平分　她衝郵局卻心碎

「愛心老師」持曲棍球跳殺打傷國中生！酸請假學生「打手槍破皮」

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

浪漫求婚Surprise！她被2匪綁架塞後車廂　急衝戶所半路出事了

才賣1支《哆啦A夢》傘就挨告！涉侵害商標判拘50天　買主身分曝

車禍撞死人判刑又賠錢「父餵藥割頸殺子」　輕判有罪但免服刑

借850萬周轉還不了　男遭軟禁飯店10天...狂奔超商求救

高雄2男到台南試車　轟轟轟太吵遭攔查...濃厚塑膠味慘了

高雄「愛心老師」曲棍球施暴！辱學生沒教養沒雞雞　教育局說話了

網路情人又變心了！買「保證中獎彩券」再平分　她衝郵局卻心碎

「愛心老師」持曲棍球跳殺打傷國中生！酸請假學生「打手槍破皮」

台灣每天平均約7.3人死於乳癌　立委提醒：遠離風險衛福部有補助

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

楊繡惠2度悲喊「好人不長命禍害遺千年」　心痛曝與朱俐靜私下互動

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

高中最後一名「現在在幹嘛？」　他當3家餐廳老闆！網1句話曝關鍵

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

華碩最新「永續報告書」正式上線！　以四大主軸超前接軌國際

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

霸王客未付高雄➡新北車費1萬元！運將怒提告

美腿女求復合失敗　放火燒前男友的家

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳

快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里

想給女友難忘求婚　她雇人綁架GG了

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

更多熱門

相關新聞

台東+254 65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

台東+254 65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

台東縣4日新增254位確診者，217名民眾戶籍或居住地分在台東、37名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案32899人、居隔者1108人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/3下午16點為止，住院收治人數為45人、加強版集中檢疫所為24人、居家照護現管人數有2531人。

購電動機車補助　花東工業局補助7000元仍有名額

購電動機車補助　花東工業局補助7000元仍有名額

台東縣政府籲家長多留意兒少安全

台東縣政府籲家長多留意兒少安全

線上申請E指通　申請輔具服務免出門

線上申請E指通　申請輔具服務免出門

藝起來我家　耆老分享部落「旮祭來」由來

藝起來我家　耆老分享部落「旮祭來」由來

關鍵字：

台東貪污黃金

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面