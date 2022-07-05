台東醫涉貪離世！27條黃金將拍賣　查扣15年「價格飆漲2.5倍」

▲法務部執行署花蓮分署13日將在東檢拍賣27條黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

衛福部台東醫院前精神科主任陳仁文2007年間因涉嫌貪污遭起訴，檢方在其住家查扣27條、每條重約1公斤的黃金，以及現金4355萬餘元；在本案審理期間，陳仁文逝世，如今事過境遷，當時價值1900萬元的黃金，時隔15年飆漲約2.5倍，現今價值4725萬元。法務部執行署花蓮分署13日將在東檢進行這場「金天動地」變價拍賣會。

檢方指出，陳仁文因造假看診紀錄、詐領健保費，並利用職務之便收取採購藥品回扣，不法所得逾億元，還找來父母親等親友當白手套收取回扣。檢方2007年接獲舉報後，立即展開調查，並在陳及其親友家中起出4355萬餘元現金、以及27條黃金。

台東地院一審，認為陳仁文涉嫌貪污罪證明確，依法判刑19年；陳不服上訴，花蓮高分院二審則認定陳並非刑法上定義之公務員，改依詐欺取財罪判刑7年；陳仁文上訴三審，但卻在2013年間離世，由於當事人已歿，法官最終判決公訴不受理定讞。

而檢方當時查扣的不法所得，包括現金及27條黃金，由法院裁定沒收，當時總價值1900萬元的金條，時隔15年價格水漲船高，已經飆漲約2.5倍，總價達4725萬元。法務部執行署花蓮分署13日將在東檢進行變價拍賣會。