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台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

▲台東今日+254。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+254。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣4日新增254位確診者，217名民眾戶籍或居住地分在台東、37名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案32899人、居隔者1108人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/3下午16點為止，住院收治人數為45人、加強版集中檢疫所為24人、居家照護現管人數有2531人。

台東縣衛生局表示，統計縣內目前共有4養護、6監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增4例確診個案。養護機構部分，新增1住民、1員工確診；身障機構新增2員工確診；監所無新增。

目前COVID-19疫情仍持續，傳播力更強的Omicron亞型變異株BA.4、BA.5持續叩關邊境，不注意就會爆發新一波傳染，長者免疫力較弱，新冠肺炎疫苗可降低因感染新冠肺炎造成重症、住院或死亡風險，仍請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

並提醒未完成疫苗接種且曾經確診個案，只要距離發病後或第1次採檢陽性日期至少3個月後可經醫師評估後接種COVID-19疫苗，以預防日後再次感染的可能性。出入公共場所也請落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護等措施。也提醒符合接種間隔、而適逢考試而未接種第3劑者的學生，到合約醫療院所或開設接種站接種。

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