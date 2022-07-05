登山客攀嘉明湖身體不適折返失聯　警消1小時尋獲助平安下山

▲登山客失聯警林發動搜尋，順利找回平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

位於海拔3,310公尺的嘉明湖，有著「天使的眼淚」的美名，所以吸引了許多登山客到此一窺究竟。來自新北市的張姓(71歲)登山客，前往登山時，突然感到身體不適，遂逕自折返下山，但卻未依規定通知山屋管理員，原本應該於下午入住，管理員等到19時30分，經去電家屬取得手機號碼，但也聯繫未果。管理員擔心該名登山客的安全，遂立即通報向陽派出所。

員警獲報後於20時整備完成後，與管制站管理員一同上山搜尋，於半路有遇到一群下山登山客，轉述有看到該名登山客；眾人精神為之一振，立刻往上找尋，最終於20時30分左右在嘉明湖步道1.2公里處找到張姓登山客；經檢視身體無外傷，但是體力較差。此狀況下山也危險，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山。張姓登山客及家屬對於員警與管理員的即時援助，一再表達感謝之意。

關山警察分局表示，向陽派出所位於海拔2,312公尺處，為全國第2高的警政單位，其勤(業)務與平地警所並無二異，但因其特殊地理位置及對山林地形的熟悉，常與救難單位共同前往「深山林內」提供登山客援助。長期下來，該所被登山客封上「登山客的守護神」的稱號，就是對員警們的肯定與讚許！另在此提醒登山民眾，若有發現可疑人事物或是身體不適，請撥打110，無訊號請撥打112，以維護山林及自身安全。