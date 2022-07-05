愛心不間斷　桃園愛心協會連6年助台東偏鄉學童暑假學習營

▲桃園愛心協會連續6年助台東偏鄉學童暑假學習營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假來臨，桃園市圓夢愛心關懷協會連續6年愛心捐贈台東縣偏鄉學校，協助學生暑假學習不中斷，圓夢愛心協會理事長謝慧謹日前捐贈愛心善款50萬元給台東縣內卑南、豐年、東成、利嘉、溫泉、大王、大鳥、錦屏、武陵、樟原等10所學校，提供各校辦理暑期學習營，由教育處處長林政宏代表接受，並代表縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表彰協會關懷偏鄉孩子教育。



林政宏致詞時特別感謝桃園市圓夢愛心關懷協會舉行「讓愛延續 偏鄉寶貝」愛心活動，除了是協會成立以來第102場的活動，更是連續6年捐贈經費供縣內偏鄉學校辦理暑假活動，謝理事長為了籌募善款更是不遺餘力，尤其在疫情期間更顯得意義非凡，讓台東學生的學習不因暑假而中斷，對於各界資源挹注於教育，確實能為社會帶來強而有力的正向力量，希望透過這次捐贈活動，使學生們能感受到社會的溫情，以培養學生感恩、惜福的理念，進而學習關心、關懷回饋周遭的人事物。

謝慧謹則指出，圓夢愛心協會自成立以來堅持「每月一愛」的愛心活動，每個月都能夠號召成千上百的好朋友一起來做公益，才短短7年多的時間，一直在台灣各地巡迴傳愛，照顧各個角落、各個弱勢族群。因為台東孩子的眼睛純真而清澈，讓她第一次來到時就特別喜愛，因而也定下協會每年暑假支持台東孩子學習活動的目標。

雖然在疫情期間募款不易，但是在各界善心人士對協會的信任與支持下，總算在6月的最後1天籌募到50萬元，可以讓缺乏資源的偏鄉校長們，用來幫助學校的孩子在暑假期間學習不中斷。除了捐款讓學習不中斷之外，協會也規劃舉辦城鄉交流的活動，讓台東與桃園的孩子能夠有機會進行交流互動展視野，彼此互相學習、共同成長。

今年接受善款的10所學校分別規劃英語學習、閱讀寫作、程式設計、傳統文化、原民樂舞、直笛、陶藝、烏克麗麗、國畫、足球、樂樂棒球等精彩多元的學習給孩子們。受贈學校之一的利嘉國小校長林庭瑤感謝表示，謝謝協會的經費挹注，不但豐富了孩子們暑假的生活，也支持和延續了學校學期間的學習。學校也將以協會善行融入暑期課程，轉達及教育孩子們，能以此為學習榜樣，懂得感恩、分享與行動！