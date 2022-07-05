快訊／10歲男童MIS-C！確診1個月後突高燒40度　加護病房治療中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增125例中重症通報，當中又確認一名兒童MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案為10歲男童，新冠確診1個月後突然高燒40度，2天後到急診檢查發現結膜炎、全身皮疹、血壓偏低，發炎指數升高，懷疑MIS-C，仍收治於加護病房，目前國內已經累積27起MIS-C個案。

羅一鈞說明，今年國內累積本土病例386萬3991人，當中有384萬7164人為輕症，輕症比例99.56%，中重症累積16827例，重症中有6275死。今日新增中重症通報中重症125例，當中31中症、94重症；今日新增和已公布重症合計有103死。

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重症個案當中又通報一名MIS-C，羅一鈞說明，個案為10歲男童，無慢性病，MIS-C，沒有接種疫苗。5月28日新冠確診，7月1日高燒40度，腹痛、咳嗽、流鼻水，7/2嘔吐、活力、胃口降低，3日到急診檢查發現結膜炎、全身皮疹、血壓偏低，發炎指數升高，懷疑MIS-C收治兒童加護病房，接受免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前仍住加護病房，病況穩定。

指揮中心統計，國內兒童（12歲以下）重症累計有84例，已有21例死亡；分別為腦炎22例、肺炎16例、MIS-C 27例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病2例。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）