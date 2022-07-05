快訊／今增103死、本土+35914「確診、死亡雙升」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增3萬5914例本土個案，另增101例境外移入，確診個案新增103例死亡；單日確診與死亡個案都比昨日增加。本土病例分布台中市4970例、新北市4930例、高雄市4198例、台南市3164例、台北市3122例、桃園市3117例、彰化縣2353例。

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▲7/5新增確診數。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之35,914例本土病例，為16,967例男性，18,935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(4,970例)，新北市(4,930例)，高雄市(4,198例)，臺南市(3,164例)，臺北市(3,122例)，桃園市(3,117例)，彰化縣(2,353例)，屏東縣(1,537例)，雲林縣(1,089例)，苗栗縣(976例)，新竹縣(859例)，嘉義縣(818例)，宜蘭縣(812例)，南投縣(790例)，新竹市(636例)，花蓮縣(614例)，嘉義市(567例)，臺東縣(504例)，基隆市(392例)，金門縣(214例)，澎湖縣(209例)，連江縣(43例)。

指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。

指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為50例男性，51例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自英國(4例)、新加坡(3例)、泰國(2例)、美國、澳大利亞、法國、比利時、越南、馬來西亞、克羅埃西亞及荷蘭(各1例)移入，另84例感染國家調查中。入境日介於今年7月3日至7月4日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。