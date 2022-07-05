快訊／今本土+35914！台中4970最多　各縣市確診分佈曝

雲林斗六莊敬路一家烤玉米攤臨近成大斗六分院，去年疫情期間體恤醫護加班辛苦，特地準備自創美式口味大腸包小腸贈送到醫院慰問打氣，雲林縣疫情已過高原期，業者想把當初的愛心繼續延續，今（5）日準備了100份捐贈百份給臺大雲林分院醫護人員，用行動挺醫護打氣顧地方醫療量能。