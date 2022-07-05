快訊／今本土+35914！台中4970最多　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增35,914例本土個案，另增101例境外移入和103例死亡。本土個案以台中市4970例最多，其次依序為新北市4930例、高雄市4198例、台南市3164例、台北市3122例、桃園市3117例、彰化縣2353例。
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
今日新增35,914例本土病例，為16,967例男性，18,935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市4,970例，新北市4,930例，高雄市4,198例，臺南市3,164例，臺北市3,122例，桃園市3,117例，彰化縣2,353例，屏東縣1,537例，雲林縣1,089例，苗栗縣976例，新竹縣859例，嘉義縣818例，宜蘭縣812例，南投縣790例，新竹市636例，花蓮縣614例，嘉義市567例，臺東縣504例，基隆市392例，金門縣214例，澎湖縣209例，連江縣43例。
▲7/5新增病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。
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