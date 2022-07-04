18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

▲國家人權委員會主委陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊4日表示，根據衛福部統計資料，2021年性侵害通報案件高達7787件，其中未滿18歲的受害者為4520件，占整體比例58%，超過半數，人權會將透過系統性的訪查研究，提供行政機關調整政策的方向，積極促成相關單位解決校園及機構兒少性侵問題。

國家人權委員會上午舉辦「你的聲音，國家用心聽」兒少安置機構及校園性侵系統性訪查研究計畫啟動記者會，與會者包括陳菊、人權會委員田秋堇、張菊芳、監察院秘書長朱富美等人。

陳菊致詞時指出，根據衛福部保護司的統計資料，台灣在2021年的性侵害通報案件高達7787件，其中未滿18歲的受害者為4520件，占整體比例58%，超過半數，顯見兒少的性侵害案件在台灣非常嚴重。

陳菊再指，依據兒童權利公約（CRC）的國家報告，2020年校園性侵害屬實的案件當中，高中職以下的受害者就有233件，「我想這樣的案件，都有可能造成他們人生一輩子的陰影跟苦痛」，這是讓大家非常痛心、不捨的事情，人權會不能讓這樣的事情一而再、再而三地發生。

陳菊表示，這些嚴重的兒少性侵案件一再發生，這是大家最想知道、想要釐清的問題，人權會希望借鑑澳洲及去進行兒少性侵的調查經驗，包括兒少的安置機構、校園內的性侵議題等，以便進行系統性地訪查研究。

陳菊坦言，人權會雖然無法探究體制的問題，但是要做到以被害者為中心、聆聽受害者的聲音，找出在台灣的社會、文化及法治制度中，兒少性侵事件存在的結構性因素，並且要跟整個行政機關共同協力合作、改善，降低不幸事件的發生，這是未來要努力的重點方向。

陳菊說明，有關人權會的系統性訪查，未來會著重在事情的預防，人權會藉由專業的工作人員，包括社工師、諮商心理師、臨床心理師等，在保護當事人的情況下共同進行調查，這些非常重要、系統性的研究調查，人權會希望跟行政機關合作、發掘問題，促進政府正視、改善這些問題。

陳菊強調，人權會要阻止相關的侵害事件一再發生，促進、保證人權是人權會最核心的責任跟任務，人權會將以保護每一位兒少人權的決心，啟動這次的系統性訪查研究，守護大家共同追求的人權價值。

田秋堇表示，人權會非常關心這個議題，這些在學校本來應該受到保護的孩子，遭受到身邊最信任的人進行身心傷害，「他們好不容易存活下來，幾乎是以倖存者的心情，非常勉強地維持平衡、行走在天地間生活著」，人權會要如何讓他們開口、進行調查，這些事情都煞費苦心。

田秋堇說明，澳洲政府運用國家的力量，投入新台幣70億元、700名工作人員在進行這件事情，雖然台灣絕對沒有，「我們的預算連這個零頭都不到」，大家都知道雖然萬事起頭難，但是人權會一定要起頭。

張菊芳則說，人權會希望透過這次的訪查研究，讓更多受害者了解他們是不孤單的，希望他們能夠勇敢地站出來，大家一起找出系統性的問題，人權會未來也會跟多個民間、專家團體合作，共同促進保障兒少人權。

▼國家人權委員會舉辦「你的聲音，國家用心聽」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

