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五星再+1！全台食育力城市大調查　花蓮再度蟬聯獲殊榮

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

媒體《食力》於今年6月進行第二屆全台食育力城市大調查，評選「食育力五星城市」結果出爐，花蓮縣再度蟬聯食育力五星城市殊榮，花蓮縣長徐榛蔚4日親自北上受邀贈獎及分享花蓮食農教育成果。

《食力》食育力城市大調查，從「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」4大構面43項指標以地方與中央公開數據進行客觀分析，更與中華民國營養師公會全國聯合會、全國家長會長聯盟合作進行食育推廣滿意度調查。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

行政院農委會主委陳吉仲致詞提到，感謝花東縣市推廣農產標章履歷，讓鄉親吃得安心，而對於學童營養午餐的檢核，或是各項農產上市的檢核，農委也會都全面檢驗、嚴格把關，然而除透過農產檢驗外，食農教育的紮根也很重要，感謝各縣市政府、中華民國營養師公會全國聯合會以及全國家長會長聯盟共同推行食用在地食材，體現食農教育，更保障全國學童吃得飽、吃得好，健康快樂成長，最後仍要再次恭喜今年度獲獎的六個縣市及其首長，因為有您們的帶領及團隊的努力，讓農友及消費者都得到最大的保障。

教育部國教署副署長戴淑芬致詞表示，食力在2021年就以農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生等4大構面43項指標做調查，細看這些指標可以發現都與教育部推動相關飲食健康教育相應契合，整個飲食健康教育的提升，除有中央政策推行及各部會經費補助外，還要感謝各縣市首長在地方極力推動，也感謝食力雜誌長久以來都非常關注這個議題，然而健康市民要有健康飲食習慣，更是健康城市的堅實後盾，期盼家長能夠多元運用食育教材讓健康飲食的概念從小紮根，中央與地方未來也會不斷相互合作，厚植我們的下一代。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝所有花蓮鄉親和農友們，與縣政府齊心落實食農在生活，讓花蓮在全國擁有亮眼的表現。

徐榛蔚致詞時提到，食育力就是活力，也是世界永續力，更是我們的生活智慧，讓先人智慧能夠落實且創新，民以食為天，以前只求吃得飽，然而現在不僅要吃得好，更要吃的安全又健康，日前衛福部才公布臺灣癌症死亡時鐘快轉20秒，而我們常說「病從口入」，因此飲食的健康尤其重要，「食農教育」正是實踐感恩土地的永續教育，感謝所有花蓮鄉親和農友們，與縣政府齊心落實食農在生活，讓花蓮在全國擁有亮眼的表現。

徐榛蔚同時表示，花蓮縣為「有機首都」，有機耕種面積逾24%為全台第一，在2020年成立有機農業促進專案辦公室，並於同年加入國際有機農業亞洲聯盟，2021年加入亞洲地方政府有機農業促進會，有機推廣已深入花蓮土地。另外在自然保育、復育原生魚種與落實動植物防疫上，更是全面創造花蓮食農環境的先驅。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣極力推動食農食育，無論是前往農村還是部落體驗在地生活，都結合在地的飲食文化。

花蓮縣政府近年來推動食農教育深耕校園，並攜手在地的農民團體，結合在地特色農漁物產，或是在地資源條件來發展，結合在地農會、四健會等，讓體驗變得更接地氣，縣內四健會成員亦早於2012年即赴韓國等地進行食農活動的交流。此外，花蓮縣政府也持續輔導農村再生、設立廚餘高效處理系統、持續優化營養午餐提供有機食材，透過各個面向的發展來傳達重視生態、環境、糧食、氣候變遷及關注國際未來趨勢等，培養永續發展素養，接軌聯合國永續發展目標（SDGs）。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府農業處表示，花蓮縣政府在徐縣長帶領之下，極力推動食農食育，無論是前往農村還是部落體驗在地生活，都結合在地的飲食文化，有機農業的推廣，也呼應著花蓮縣食農教育的推廣，期望孩子能從食農教育開始邊吃邊學，從吃進口中的食物去認識食材、烹煮及餐桌文化，進而透過學習農產耕作，認同環境永續與維護，培養在地消費與健康飲食的觀念，達到保障食安、促成食農教育傳承紮根與環境永續的願景；有機不侷限於農業，生活各方面都在被有機推動，而飲食既然是生活必需，食育就應該是深入生活的推廣，不僅要從教育開始扎根，擁有健康的身體更是追求的目標，人們需要秉持善待土地，將美好的環境讓花蓮與台灣被國際看見。

「2022食育力五星城市頒獎典禮」包含行政院農委會主委陳吉仲、教育部國教署副署長戴淑芬、全國家長會長聯盟前理事長潘品睿、中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民、嘉義縣長翁章梁、台東縣副縣長王志輝、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣參議李新泰、高雄市副市長羅達生、財團法人內心教育基金會秘書長楊喬安、花蓮縣政府農業處長陳淑雯等人出席。

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