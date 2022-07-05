黃珊珊掛無黨籍參選台北市長　黃暐瀚揭1大優勢

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

親民黨籍台北市副市長黃珊珊有意投入台北市長選舉，但由於未加入民眾黨引起黨內人士不滿，外傳台北市長柯文哲拍板黃珊珊以無黨籍參選。資深媒體人黃暐瀚5日在節目《POP撞新聞》分析，黃珊珊若掛無黨籍參選，不只能吸收淺綠、親民黨選票，還能獲得深藍選票。

黃暐瀚表示，台北市長柯文哲2014年與2018年用無黨籍選台北市長，因而獲得大批選民支持，黃珊珊身為他的副市長，復刻柯文哲模式，理所當然。不過，由於柯文哲是「墨綠」，當年拿不到時任國民黨台北市長候選人丁守中的票，只能吸收一些時任民進黨台北市長候選人姚文智支持者的選票。

黃暐瀚進一步說，若黃珊珊掛無黨籍參選，大家看見的黃珊珊「沒有藍綠」，故能吸引深藍、親民黨及淺綠的選票。反之，倘若黃珊珊掛民眾參選，以民眾黨與國民黨、民進黨過去衝突而言，恐無法獲得民進黨及深藍選票。

不過，黃暐瀚指出，黃珊珊若掛無黨籍參選台北市長，將無法說服民眾黨支持者，否則民眾黨桃園市長參選人賴香伶、民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩等人為何要掛民眾黨籍參選？他舉例，如果賴香伶掛無黨籍參選桃園市長，說不定能「大殺四方」，不只拿行政院前院長張善政的票，還可以吸收國民黨立委呂玉玲、民進黨前立委鄭寶清等支持者的票。