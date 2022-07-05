民進黨雙北市長人選　蔡英文「關鍵一句話」早己定調

▲蔡英文手握九合一提名大權，致力鋪排最強選將陣容，讓年底期中考過關。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本土疫情緩降溫，民進黨年底選戰布局卻意外卡關，最關鍵拼圖、雙北市長人選遲未出爐。黨內人士指出，地方選舉的投票氛圍，終究會回歸到中央執政成果，這也是總統蔡英文心繫防疫工作的重要原因，在今年本土疫情降溫前，她曾經親口對幕僚說：「疫情還沒穩定前，你們不要來跟我討論選舉。」

「現在台灣進入疫情的關鍵時刻，請大家互相提醒，一起提升疫苗覆蓋率，落實各項防疫措施，繼續團結，穩健邁向疫後正常生活。」蔡英文6月底出席藥師公會園遊會，明確點出台灣社會已進入疫情收尾階段；總統府7月起也恢復開放民眾參觀，政府以實際行動引領民眾進入疫後生活。

▲民進黨717將舉行全代會，除黨職選舉外，也將啟動首波九合一大造勢。



為了渡過這波本土疫情，由蔡英文親自主持的選對會自4月底整整停開一個半月，直到6月中旬疫情穩定，蔡英文才有心情繼續討論選舉。此後提名工作快速推進，桃園市、新竹市、彰化縣、嘉義市人選陸續敲定，其餘包括花蓮縣、台東縣、澎湖縣等雖還未提名，但也大致底定，唯獨雙北人選變數仍大。

黨內人士不諱言，雙北人選目前就是衛福部長陳時中、前副總統陳建仁及前交通部部長林佳龍「三選二」，而且現在三人掛在一起討論，需考量人選主觀意願、派系協調，以及疫情轉場鋪陳，提名時程的變化很大。



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