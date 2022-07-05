國旅補助開搶！6大QA秒懂怎麼申請　「這兩招」住房爽折1300

▲悠遊國旅專區上線。（圖／翻攝交通部觀光局網頁）

記者楊晏琳／整理報導

國旅補助來了！交通部觀光局規劃55億元投入「悠遊國旅」振興活動，7月15日起正式上路，但預算用罄就會提早結束補助。個別旅客於平日入住合作旅宿，每房最高折抵800元；打滿3劑疫苗者，更可加碼補助500元。除住宿外，遊樂園也提供自由行旅客3折入園優惠。詳細補助有哪些？怎麼申請？《東森新媒體ETtoday》整理6大QA，帶大家了解最新政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Q1：活動時間？適用對象？

A1：本國國民，且為個別旅客或散客，自111年7月15日起，至111年12月15日止，入住有參加活動之合法旅宿業者，可享住宿優惠折抵方案，但預算用罄便會提早結束補助。觀光局表示，目前已有5000多家業者參與。

相關活動僅適用於平日（週日至週四）入住，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。

Q2：有什麼優惠措施？

A2：

旅宿入住優惠

每位國民於平日入住合作旅宿業者，每房最高可折抵800元，每一組身分證字號限用一次；另外，符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗任一，可再加碼折抵500元，即每房最高補助1300元。

相關合作旅宿業者可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢。

觀光旅遊業入園優惠

觀光局表示，此次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客享有各票種門票3折入園優惠，各合作業者可至「悠遊國旅-3折遊樂園」查詢。遊客於入園前至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。

此外，觀光局也提醒，活動至各項方案經費用罄為止，經費用罄前會提早2周公布於官網上，方案詳情可至交通部觀光局專區查詢。

Q3：怎麼申請入住優惠？訂房方式？

A3：請直接向合作旅宿訂房，並於入住前或當日至活動專區，上傳身分證或健保卡任一（健保卡無照片亦可）正面圖檔，入住時即可直接享費用折抵。使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住，並出示相關證件以供業者核對。

若入住符合加碼資格之旅宿，則由業者折抵加碼；如入住未符合加碼資格之旅宿，又欲獲得加碼折抵，則應於入住前或當日至活動專區上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，方可獲得加碼折抵。

訂房方式如下：

1. 直接向參與活動之旅宿業者訂房（住宿劵不適用）。

2. 透過「臺灣旅宿網」訂房。

3. 透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台訂房。名單及其服務專線可至活動專區查詢，後續依旅行社申請情形不定期更新名單。

Q4：接種3劑疫苗認定方式？

A4：接種3劑疫苗之證明以衛生福利部或指揮中心認定之辨別方式為準，如紙本疫苗接種卡（俗稱小黃卡）、健保快易通／健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明等。

Q5：向旅行社購買機加酒自由行的行程也適用此活動嗎？

A5：觀光局表示，可直接向所購買之旅行社詢問。提醒民眾，應先向旅行社洽詢相關細節，再進一步辦理訂房作業；若旅行社確認民眾實際入住並符合獎助資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。

Q6：臨時取消訂房怎麼辦？

A6：旅客若直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

根據定型化契約規定，若旅宿業者在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者則退還定金20~70%不等，住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金。