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國旅補助「旅宿名單」出爐！一張圖看懂加碼條件　最高折抵1300元

▲墾丁夏都沙灘酒店。（圖／翻攝自《墾丁夏都沙灘酒店》臉書專頁）

▲觀光局公布旅宿名單，墾丁夏都沙灘酒店、台北美福大飯店等都在名單內。（圖／翻攝自臉書／墾丁夏都沙灘酒店）

記者柯沛辰／綜合報導

政府砸55億拚國旅，「悠遊國旅」7月15日正式上路。觀光局4日率先在官網公告約5000家旅宿，包含台北美福大飯店、宜蘭礁溪老爺大酒店等，平日入住可補助每人每晚800元，若符合加碼條件，最高可補助到1300元，後續旅宿名單將不斷更新，查詢網址詳見文末

觀光局表示，補助實施時間從7月15日起至12月15日，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的旅宿，一間房間每晚可補助折抵800元，每組身分證字號限用一次，民眾即日起就可上傳身分證、健保卡來申請折抵。由於活動經費預算用完為止，可謂先搶先贏。

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▲▼個別旅客可於台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動之旅宿業。（圖／翻攝網頁）

▲「悠遊國旅」7月15日上路，活動經費用完為止，先搶先贏。（圖／觀光局／點圖可放大

加碼條件部分，如果入住的是星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或完整接種三劑者，只要符合上述任一條見，除了原先的800元折抵，可再加碼補助500元，總計最高可折抵1300元。

觀光局指出，全台有約1.4萬家合法旅宿，上月29日開放報名後，僅4個工作天就有5000多家業者參與，狀況相當踴躍。根據目前最新公布的名單，包括台北美福大飯店、六福萬怡、寒舍喜來登、君悅、圓山、福容、板橋凱撒、礁溪老爺、墾丁夏都沙灘等星級旅館。

►點我查詢「悠遊國旅」旅宿名單

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