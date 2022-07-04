總獎金30萬！　2022桃園閩南文化節尋找全台最強總舖師

▲ 2022桃園閩南文化節，尋找全台最強總舖師。（圖／文化局提供，以下同）

記者楊淑媛／桃園報導

睽違2年的2022桃園閩南文化節，即日起至12月11日間熱鬧登場，規劃一系列與閩南文化、語言、美食、戲劇展覽等相關活動。其中總舖師辦桌比賽，今年以「喜宴」為主題，於9月17日假桃園新永和市場停車場進行總決賽，總獎金高達30萬，邀請各路好手來較勁，看看誰是最強總舖師！

文化局表示，目前報名已經熱烈展開，至8月15日截止，歡迎有興趣的總舖師帶領5位助手一起來報名，評審將針對各隊5道指定菜色(五福拼盤、魚躍龍門、佛跳牆、筍絲腿庫、古早味雞湯)、4道創意料理以及1道甜點之食材運用、創意特色及擺盤等項目進行評分，期待總舖師們大顯身手，激發創意巧思。

另外，配合今年喜宴主題，特別推出「圓夢婚禮計畫」募集5對佳偶，由主辦單位精心規劃一場精采難忘的中式婚禮。只要年滿十八歲的民眾皆可報名參加，並免費提供入選的5對新人禮服、妝髮、飾品、婚攝及一桌8人的桌席。無論是即將步入婚姻的新人夫妻，或是已經共同攜手走過無數歲月銀髮夫婦，皆歡迎報名，一起接受眾人祝福並見證愛情。

欲參加總舖師辦桌比賽及園夢圓夢計畫者，報名皆採電子或郵寄資料方式進行，詳情請至「2022桃園總舖師辦桌比賽」活動官網查詢，並於8月15日前完成填寫報名表。