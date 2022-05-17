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吃喜酒遇狂風暴雨變「正港流水席」　他成就解鎖：湯愈喝愈多

 記者隋昊志／綜合報導

不少南部婚宴選擇在路上封街辦流水席，不過由於幾乎都是在戶外搭棚，一堆新人婚禮剛好碰上梅雨鋒面，突如其來的強降雨及風勢，讓賓客根本無法好好吃飯，連忙跑去一旁躲雨。影片被PO上網後笑翻網友，甚至有人形容是「正港流水席」。

近日梅雨鋒面夾帶磅礡雨勢，一名男子在臉書社團「屏東吃喝玩樂」上傳一段影片，表示要介紹什麼是「真正的流水席」，只見影片中一處戶外流水席遇到一陣強勁風雨，賓客們根本無法好好用餐，現場佈置的氣球東倒西歪，桌上也瞬間杯盤狼藉，也讓原PO直呼「你x啦，吃到一半做颱風啦」。

▼有網友參加喜宴卻遭遇狂風暴雨，笑稱自己吃到「真正的流水席」。（圖／翻攝自Facebook／屏東吃喝玩樂）

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▲▼有網友參加喜宴突然狂風暴雨，笑稱自己吃到「真正的流水席」。（圖／翻攝自Facebook／屏東吃喝玩樂）

影片曝光後，笑翻不少網友，紛紛表示「老天爺的給力祝福」、「忍不住笑了」、「風雨無阻的愛情耶」、「不好意思，我要加湯」、「真正的流水席，第一道魚翅羹，越吃越大碗，舒服」、「人客啊，今天免費加湯」、「無限量湯喝到飽」、「一生一次總要很難忘」、「吃的是正港流水席」、「吃喜酒順便洗澡的概念」。

原PO表示，當時喜宴吃到第三道菜時開始颳風下雨，吃到全身溼答答，人生成就解鎖，後來跑去躲雨，出來菜都已經被包完了。而這次難得的經驗，也讓他形容「愛情來的太快就像龍捲風」，也笑稱流水席最好的服務，就是羹湯類自動盛滿喝到飽，都不用動手盛湯倒飲料，全部都自動補好補滿。

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