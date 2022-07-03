約女友看夜景！他凍未條「在頂樓激情開啪」　下秒聽這聲軟掉了

▲原PO找女友到頂樓看夜景。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶恩愛最好注意一下地點，不要造成別人困擾。一名網友透露，前幾天和女友到頂樓看夜景，突然「性致」一來就直接野外開戰，未料這時剛好也有別人上來頂樓，2人的親密行為被撞見，讓他崩潰當場「軟掉」，事後也考慮是否要搬家。PO文曝光後掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，日前女友到他的租屋處，由於在頂樓可以看到不錯的夜景，他就邀請對方一起上去，當下氣氛相當甜蜜，2人忍不住就親了起來，他心想以前從未看過有人上來頂樓，於是直接撲倒對方。孰料，正當2人打得火熱時，頂樓的門竟然被打開了。

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▲原PO和女友嘿咻時被撞見。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO和女友看到一群女學生嘻嘻哈哈的走上來，急忙將衣服穿好，但姿勢還是很曖昧，「一個女生先是尖叫，然後有人說對不起、對不起就急忙跑走了…」，他聽到這些聲音也軟掉了，無法繼續進行下去。之後女友表示，再也不會到他的租屋處，他也崩潰地說，「正在考慮要不要搬家，但租約還有沒到期…」。

PO文一出隨即掀起熱議，網友紛紛表示「你不尷尬，尷尬的就是別人」、「再不保護女友啊，而且這算公然猥褻吧」、「不用搬家！那些女的會先搬走」、「你到底是為什麼會想在頂樓做這件事啦，要的話也是去房間，鎖門再進行，真是不懂你在想什麼」、「如果是我遇到，我會記得用手機放大悲咒給你們聽」。