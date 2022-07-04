回訊息犯職場大忌！　他傳「這1字」秒踩老闆底線：很不專業

▲在職場中與上司對話也有禁忌，國外一名男子就表示，自己因為說了1個字就惹怒對方。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者張寧倢／編譯

國外一名男子在Reddit論壇發文稱，某天老闆用通訊軟體「WhatsApp」傳訊息問他公事，沒想到男子的回覆立刻惹毛對方，甚至氣得嚴厲糾正他，原因竟是老闆認為用「嘿」稱呼別人很不專業。但網友幾乎一面倒認為，老闆根本不應該用私人通訊軟體聯繫員工。

根據《TimesNow》報導，男子發文附上和老闆的WhatsApp聊天截圖，並詢問網友意見稱，「用『嘿』回訊息哪裡不專業了？」圖中對話顯示，老闆以「嗨，斯雷亞斯」（Hi, Shreyas）為開頭詢問工作進度，而斯雷亞斯回應「嘿。不，還沒完成。」（Hey. No, not yet.）

結果對方竟回了一長串訊息表示，他的名字叫桑迪普（Sandeep），請不要用「嘿」來稱呼他，這對他而言是一種冒犯，可以叫他名字或是說聲「嗨」，另外他還列舉許多不應該在工作中使用的「不專業稱呼」，例如：dude（老兄）、man、chap（小伙子）、chick（小妞）等。對方認為只有「哈囉」（hello）和「嗨」比較得體。

▲男子用WhatsApp回覆老闆訊息，卻因為說了「嘿」讓對方覺得被冒犯。（圖／翻攝自Reddit）

斯雷亞斯解釋，因為是在連結私人電話號碼的WhatsApp上聊天，而非電子郵件往來，他就隨意地回應了。老闆仍然不滿地說，WhatsApp已經不屬於私人空間，現在它已經被用於公事聯絡，「我不會對你強加我的意識形態。如果你能理解就好了，若不能，你遲早也會明白的。」最後結尾附上了微笑的表情符號。

網友看完對話幾乎一面倒地支持斯雷亞斯，認為是老闆不該用私人帳號聯絡員工談公事，紛紛留言狂酸。有網友說，「嘿，桑迪普，我現在就要封鎖你，因為你是用私人號碼聯繫我的」、「叫嘿不夠專業，但是用表情符號就沒關係喔」、「加上微笑令人不寒而慄」、「我之後都要叫他小伙子」、「對有些人來說跟上時代的步伐是很困難的（微笑）」、「那我可以要求他稱呼我Sir嗎？」