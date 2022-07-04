【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

【廣編特輯】

圖、文／索尼影業提供

全台影迷引頸期盼的超狂動作電影《子彈列車》，在正式預告中，主角布萊德彼特帥氣依舊，大咖女星珊卓布拉克也驚喜現身，觀影期待值瞬間飆升。台北轉運站也出現酷炫的電影劇幕，透過程式編寫的燈光效果，讓子彈列車與布萊德彼特閃閃發光躍然眼前，不少民眾爭相合影，讓電影上映前的話題感十足！

在預告中布萊德彼特接受神秘人士請託、搭上一班由東京開往京都的超高速鐵路列車執行殺手任務，這位「神祕角色」居然是由珊卓布拉克驚喜演出。外型犀利眼神帶有殺氣的她，給予布萊德彼特行動新代號「瓢蟲」，瓢蟲在許多文化中象徵幸運，但幸運兩字讓布萊德彼特大翻白眼，他細數自己每次出任務都衰到爆表，根本是打從娘胎就開始衰，不相信新代號「瓢蟲」能帶給他好運，預告中兩人同台鬥嘴互尬，十分幽默逗趣。此次釋出的預告也有大量動作及爆破場面，布萊德彼特親身上陣完成 95% 的動作對手戲，他在預告末段那句「我準備痛宰他們」，讓許多網友驚呼實在太帥氣。

《子彈列車》由《玩命關頭：特別行動》、《死侍2》導演大衛雷奇執導、改編自日本知名暢銷推理小說《瓢蟲》，卡司除了布萊德彼特、珊卓布拉克，還集結了日本奧斯卡影帝真田廣之、《天能》亞倫強森、《永恆族》布萊恩泰瑞亨利、《厲陰宅》喬伊金、曾在超級盃中場秀表演過的波多黎各饒舌歌手壞痞兔、多次獲奧斯卡提名的演技派男星麥可夏儂、《自殺突擊隊》福原凱倫等人。電影《子彈列車》將於8月3日準時發車，台灣觀眾也將搶先美國 2 天一睹這部暑假壓軸超狂動作電影，大銀幕限定讓子彈飛！