正妹甜喊「老公」！他秒給1萬卻悲劇　網見細節轟：精蟲衝腦

▲原PO表示被女網友騙錢。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者朱祖儀／綜合報導

現在不少人會利用網路交友，但和網友聊天時最好要有多一點警覺心。一名網友表示，先前在網路上認識一名正妹，對方一開始會不停甜言蜜語，不久後就以各種藉口來借錢，借不到就直接封鎖，讓他相當傻眼，因此發文提醒大家要小心。不過文章曝光後反被噓爆，「你自己精蟲衝腦害的」。

「小心此人！」原PO在臉書「爆料公社二社」發文表示，5月初在交友軟體上認識一名正妹，交換聯絡方式後，對方每天都來噓寒問暖，不過一段時間之後就開始借錢。從聊天紀錄也可以看到，女方因為繳不出房租，對著他甜喊「老公」想借1萬元，並承諾之後會還錢，為了取信於他，還傳了身分證照片。他一開始有些猶豫，但最後還是暈船匯了1萬元過去。

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▲正妹用不同理由借錢，借不到就封鎖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

一段時間之後，正妹又來向原PO借錢，說「還是你那邊還有3萬可以借我嗎？剩下的我再去湊就好了」，他表示自己真的沒有錢可以借了，孰料對方之後卻已讀不回，接著就直接封鎖，讓他相當傻眼，因此發文提醒大家，一定要避開這個人。

不少網友看到文章後，紛紛表示「你是不是想要騙人家尿尿的地方」、「你暈車的太嚴重了」、「老公，你該下船了喔」、「活該！再精蟲衝腦啊，叫你老公就匯錢給人，傻到不能再傻了」、「老公，我剛剛出門被阿嬤碰瓷了需要2萬，麻煩你幫幫我」、「拍身分證已經沒有用了，這詐騙老招了」、「五月初網路認識就叫你老公，要確定欸」。