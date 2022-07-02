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網友邀出遊先要點數「不從就恐嚇」　屏東警提醒民眾別上當

▲潮州警分局中山路派出所警員李育瑋、劉琇如向吳女拆穿詐騙集團手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路派出所警員李育瑋、劉琇如向吳女拆穿詐騙集團手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣吳姓女子交友軟體認識一名佯稱酒店上班女子，相約見面伴遊，但要她先到超商購買1000元點數卡，她不從，對方竟以影片進行恐嚇，她害怕到派出所求助，警方拆穿對方騙局，讓她原本不安的心放鬆下來，對警方相當感激。

▲潮州警分局中山路派出所警員李育瑋、劉琇如向吳女拆穿詐騙集團手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局中山路派出所警員李育瑋、劉琇如於日前巡邏勤務時，接獲一名神色不安的女子至所直稱遭到恐嚇，警方進行了解。

原來29歲吳姓女子在交友軟體認識一名疑似酒店上班的女子，加好友聊天後欲約出伴遊，沒想到女子竟開口說須付見面費，並要其到超商購買1000元點數後才能見面。

吳女表示不願意邀約後，對方隨即以影片恐赫吳女，她自覺有異便報警請求協助，警員告知這是網路約會詐騙慣用手法，透過交友軟體尋找好下手被害人，偽裝家中貧困、酒店兼職等等理由降低被害人戒心，約見面後就要求被害人到超商操作購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恐嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。
警方向她強調，網友會要求以遊戲點數支付見面費用，百分之百是詐騙，事實上對方根本不會出現。

分局長簡彥匡呼籲，網路約會詐騙案頻傳，網路交友無法判斷對方身分真偽，勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數、或是金錢投資等等手法，就須多加留意，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙專線或是撥打110報案專線，以防遭詐得不償失。

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