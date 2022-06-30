離婚10年被前婆家無視　孫考上台大秒要求回去祭祖：我家祖先保佑

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽日前在網路PO文分享人生故事，內容提到，前婆婆認為她是覬覦財產才會結婚，後來被逼無奈，選擇帶著兒子離婚，這10年來前婆家對母子倆完全不聞不問，如今得知她的兒子考上台大，竟然馬上打電話要求回去祭祖，說是他們家祖先保佑才考得上，讓她氣到瞬間理智斷線並怒吼拒絕，「免談！」

▲原PO的兒子自己努力考上台大。（資料照／記者許敏溶攝）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，當初前婆婆認為她是為了財產才會結婚，處處嫌棄就算了，竟然還覺得她的兒子長得和前夫（前婆婆的兒子）不像，就斷言是雜種，讓她氣到忍無可忍，最終決定帶著兒子淨身出戶，前夫後來也馬上無縫接軌娶回小三。

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原PO說，離婚這10年來前婆家沒有幫忙出過任何一毛扶養費，也從來沒有關心過孩子，如今知道她的兒子考上台大，前婆婆竟然在自家門口放鞭炮，到處宣揚孫子考上台大，還打電話要求孫子回去祭祖，理由是能考上台大都是因為他們家祖先有保佑。

原PO坦言，當下聽到前婆婆這樣說，真的覺得很生氣，兒子從小學二年級開始就由她和娘家一起照顧長大，從小到大根本沒感受過前婆家的愛，現在看到孩子長大、好過了，就想來攀關係，「妳都忘了當初妳是怎麼罵他了嗎？」、「話我傳達了，但孩子大了有自己的思考，他不願意回去我絕不勉強，要回去拜祖先免談，妳還是把期待放在妳其他孫子身上吧」。

文章公開之後，原PO的霸氣回應引來許多網友留言稱讚，「妳真棒」、「讚！厲害的媽媽」、「是媽媽教得好，前婆婆是要湊什麼熱鬧」。至於有網友質疑媽媽是否過度干涉孩子與生父之間的關係，原PO回應，自己從未否認過兒子與前夫的父子關係，以前還會求前夫來探望兒子，但對方都是嘴上答應，實際上沒有一次出現，害兒子失望了好幾次，久了之後就再也不要求想見爸爸了。