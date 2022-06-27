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社會 社會焦點 保障人權

貨車司機講電話橫切3車道　直行騎士反挨酸三寶：捍衛路權怎不撞

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名網友26日早上8時許騎乘電動機車行經河南路三段與市政路路口，沒想到一輛藍色小貨車竟然直接橫切3個車道，再來一個大迴轉，他險些撞上，追上去想拍清楚車牌，竟然看到司機還在講電話，一氣之下決定公布影片，讓大家評評理。不過，文章公開之後，網友分成兩派意見，有人覺得原PO也是三寶，另一派人則支持檢舉貨車司機。

貨車橫切3車道大迴轉，直行騎士挨酸三寶「捍衛路權怎麼不撞」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲貨車司機邊開車邊講電話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，看到貨車從最外側車道切進來，就趕緊往左偏想要閃開，當時自己時速約60公里，「因為他（貨車司機）有停頓一下，我以為他要先讓我過，結果快到的時候他突然一直（靠）過來，實在是來不及」，無法控制方向才會歪到內側車道並停下。

原PO氣憤表示，貨車司機橫切3個車道，再來一個無敵大迴轉，事後他追上去只是為了拍清楚車牌，結果看到司機左手拿著手機一直在講電話，這才氣得將行車紀錄器影片PO上網，想請大家評評理，「開車講電話，直接最右側往左來個無敵大迴轉，林北綠燈直行被當空氣，想紅就讓你紅一下吧。」

貨車橫切3車道大迴轉，直行騎士挨酸三寶「捍衛路權怎麼不撞」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲原PO發現貨車切進來後，試圖往左偏移閃開。

貨車橫切3車道大迴轉，直行騎士挨酸三寶「捍衛路權怎麼不撞」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

然而，文章公開之後，網友們卻分成兩派意見，一派人認為原PO也是三寶，而且不應該去追車，「兩個三寶無誤，都看到違規了，結果是一直往內切，真的要捍衛路權怎麼不撞」、「兩個都違規」、「兩個都是三寶啦，自己看一下你的秒數，如果你按照限速行駛，是不會發生這個狀況的啦」。

另一派人則認為原PO沒有錯，並力挺他檢舉貨車司機，「直接檢舉吧」、「檢舉開車講電話跟危險駕駛，分段分次檢舉」、「鼓勵檢舉，另外閃車建議往車子的反方向走，這樣往車子的同方向走很危險，當然當下反應應該是下意識的動作」。

貨車橫切3車道大迴轉，直行騎士挨酸三寶「捍衛路權怎麼不撞」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲貨車司機在路口大迴轉。

最後由於雙方吵個不停，原PO乾脆關閉留言功能，並留下一段話，「護航貨車的人辛苦了，真的是長見識了，看你們這種留言邏輯難怪台灣不缺製造車禍的人，真的好棒棒啊，以下關閉留言功能，祝各位遇到一樣的事情都能心平氣和自我檢討，別人亂開車出事的很有可能只是自己，就好好自己檢討自己吧，不要只出一張嘴啊，請說到做到。」

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