　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BA.5殺進日本！專家憂「台灣最壞1狀況」：恐重新站上8萬例高峰

▲▼日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（圖／路透）

▲BA.5致疫情反彈，日本連4天破2萬確診。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情已從高原期走下坡，每日約新增3萬多例確診個案，雖看似穩定，不過毒物科專家招名威指出，BA.5已殺進日本，提醒台灣以其為借鏡，「開始肆虐的病毒株正逐漸被置換成BA.5」，台灣若BA.5失守，有可能會讓疫情再從紅翻黑，重新站上8萬例高峰，示警大家勿掉以輕心。

招名威今（4）日在粉專指出「值得台灣借鏡的疫情狀況」，並提到5月份日本各地新增病例數雖減少，不過截至6/30，日本47個都道府就有32個都府縣高於前一週，病毒也置換為BA.5。從東京都健康安全研究中心所實施的PCR看來，光在6/20止的一週內，BA.5病例占整體25.1%，相較前一週幾乎倍增，正逐漸取代BA.2。

[廣告]請繼續往下閱讀...

招名威接著說，而BA.5傳播速度又比BA.2要快，有8個縣最近一週單日平均新增確診病例數為前一週逾1.5倍，而東京都與大阪府也以1.4倍持續增加。日本國立傳染病研究所估計到7月下半月時「BA.5在全國驗出的占比將逾5成」。

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲招名威擔心，一旦台灣對BA.5失守，恐重新站上8萬例高峰。（示意圖／記者屠惠剛攝）

提及狀況與日本相似的葡萄牙，招名威表示，今年5月境內主流病毒株從BA.2逐漸置換為BA.5，單日新增確診病例從1萬上下一度增加到2.7萬例。不過，目前數據顯示，BA.5較BA.2雖更容易增加12～13%染疫人數，不過重症率沒有較高跡象。

「至於台灣的疫情逐漸趨緩，但若BA.5失守，還是有可能會讓疫情再從紅翻黑，重新站上8萬例的高峰。」招名威提醒大家，千萬不要掉以輕心。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
台中單親媽帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟
血腥畫面曝光！女遭鯊魚咬斷手腳　奮力游上岸仍喪命
王心凌《星星點歌》改歌詞遭批！　原唱怒發聲了
北院門前亂鬥　10打1砍到休克！北聯幫大哥GG了
BA.5殺進日本！專家憂「台灣最壞1狀況」：恐重新站上8萬例
噁！連鎖咖啡店員工穿鞋鑽冰箱　網罵爆「是有奪熱」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不准媳帶孩回娘家過夜「我有決定權」！老公還勸她妥協：聽我媽的

擔心台灣更多農產品也被陸禁？　陳吉仲曝最大出口國在美國、日本

今天虎爺生日！想求財運、旺事業　命理師楊登嵙曝拜法必發財

陳吉仲：芒果不會確診人才會！　籲澳門提供科學證據

BA.5殺進日本！專家憂「台灣最壞1狀況」：恐重新站上8萬例高峰

果菜攤員工「會驚別買」嗆客　櫃台1動作更坑！他嚇喊：水好深

「這間快遞」今起罷工！北台灣4縣市金融業資金調度受影響

有多熱！知名咖啡女店員「穿鞋鑽進冰箱」　衛生局看到出手了

快訊／西南風挾雨彈開炸！3縣市「大雨特報」

手搖飲店「1現象」他看了好尷尬！　網超有感：請店員幫我

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

不准媳帶孩回娘家過夜「我有決定權」！老公還勸她妥協：聽我媽的

擔心台灣更多農產品也被陸禁？　陳吉仲曝最大出口國在美國、日本

今天虎爺生日！想求財運、旺事業　命理師楊登嵙曝拜法必發財

陳吉仲：芒果不會確診人才會！　籲澳門提供科學證據

BA.5殺進日本！專家憂「台灣最壞1狀況」：恐重新站上8萬例高峰

果菜攤員工「會驚別買」嗆客　櫃台1動作更坑！他嚇喊：水好深

「這間快遞」今起罷工！北台灣4縣市金融業資金調度受影響

有多熱！知名咖啡女店員「穿鞋鑽進冰箱」　衛生局看到出手了

快訊／西南風挾雨彈開炸！3縣市「大雨特報」

手搖飲店「1現象」他看了好尷尬！　網超有感：請店員幫我

雪碧驚爆住院求救！　AV導演曝病況緊急「尿尿都有血」

黃蜂主將「毆打老婆」恐毀生涯　喬丹可能撤回30億合格報價

反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

空軍官校校區離奇車禍　轎車大轉彎撞牆1飛官手部骨折

柯志恩明搬到高雄！　深夜發文轟網軍：汙衊我絕不妥協

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

「夢的N次方」教師研習台南開跑　黃偉哲感謝教師激發教育新火花

台泥深耕電池領域　旗下能元科技「鋰電池」撐純電動賽車奪冠

新娘是鱷魚！墨西哥鎮長抱「7歲嫩妻」甜蜜遊街　民眾嗨喊：親一下

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

只有打這款疫苗　醫：顯著增加血栓發生

重機竟露「超粗生命線」！　3千人嚇壞

文組妹求職「起薪28K」　輸給科大生傻眼

奶茶台語怎麼唸？一票苦主狂刷2字　正解曝

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

3縣市大雨！全台連下3天　恐又有擾動發展時間曝

女友私揪男同事「酒駕被抓」　他怒放生

《捍衛戰士》去哪看最爽？　全場推1影廳

農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

被有錢公婆瞧不起...她考上公職鹹魚翻身

西南風挾雨彈炸！3縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

受台籍志願兵援烏感召　多國士兵稱願支援台灣

受台籍志願兵援烏感召　多國士兵稱願支援台灣

俄烏戰爭延燒4個多月，華郵近日專訪多名烏克蘭前線台籍志願兵。報導說，志願兵在前線講述台灣處境，讓來自波蘭、美國、澳洲等國士兵自告奮勇直喊，若中國攻台就「台灣見」。

台東+347　饒慶鈴籲長者盡速打第4劑

台東+347　饒慶鈴籲長者盡速打第4劑

雲林+816　第三劑涵蓋率已達全國平均

雲林+816　第三劑涵蓋率已達全國平均

中華隊40分差敗日　創單場最低得分

中華隊40分差敗日　創單場最低得分

南投縣估7月中旬開放5歲以下打莫德納

南投縣估7月中旬開放5歲以下打莫德納

關鍵字：

本土疫情日本BA.5確診台灣招名威

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

F1重大意外！中國車手被頂　翻車起火光

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面