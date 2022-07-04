BA.5殺進日本！專家憂「台灣最壞1狀況」：恐重新站上8萬例高峰

▲BA.5致疫情反彈，日本連4天破2萬確診。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情已從高原期走下坡，每日約新增3萬多例確診個案，雖看似穩定，不過毒物科專家招名威指出，BA.5已殺進日本，提醒台灣以其為借鏡，「開始肆虐的病毒株正逐漸被置換成BA.5」，台灣若BA.5失守，有可能會讓疫情再從紅翻黑，重新站上8萬例高峰，示警大家勿掉以輕心。

招名威今（4）日在粉專指出「值得台灣借鏡的疫情狀況」，並提到5月份日本各地新增病例數雖減少，不過截至6/30，日本47個都道府就有32個都府縣高於前一週，病毒也置換為BA.5。從東京都健康安全研究中心所實施的PCR看來，光在6/20止的一週內，BA.5病例占整體25.1%，相較前一週幾乎倍增，正逐漸取代BA.2。

[廣告]請繼續往下閱讀...

招名威接著說，而BA.5傳播速度又比BA.2要快，有8個縣最近一週單日平均新增確診病例數為前一週逾1.5倍，而東京都與大阪府也以1.4倍持續增加。日本國立傳染病研究所估計到7月下半月時「BA.5在全國驗出的占比將逾5成」。

▲招名威擔心，一旦台灣對BA.5失守，恐重新站上8萬例高峰。（示意圖／記者屠惠剛攝）

提及狀況與日本相似的葡萄牙，招名威表示，今年5月境內主流病毒株從BA.2逐漸置換為BA.5，單日新增確診病例從1萬上下一度增加到2.7萬例。不過，目前數據顯示，BA.5較BA.2雖更容易增加12～13%染疫人數，不過重症率沒有較高跡象。

「至於台灣的疫情逐漸趨緩，但若BA.5失守，還是有可能會讓疫情再從紅翻黑，重新站上8萬例的高峰。」招名威提醒大家，千萬不要掉以輕心。